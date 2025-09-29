    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin gab am Freitag einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Seiner Einschätzung nach sollten sie ausreichen, um die Anleger zu beruhigen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 238,2EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00, was eine Steigerung von +19,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin gab am Freitag einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Seiner Einschätzung nach sollten sie …