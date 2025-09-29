RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für den Modekonzern schraubte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht nach unten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



