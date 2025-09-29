RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für den Modekonzern schraubte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht nach unten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte