BYD will mit einer Million Autos die Weltmärkte fluten –Tesla wird zur Beute

Für das kommende Jahr 2026 prognostiziert das Unternehmen zwischen 800.000 und einer Million Verkäufe im Ausland, bei einem weltweiten Absatz von 4,6 Millionen Fahrzeugen. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf Li Yunfei, Generaldirektor für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit bei BYD. Damit bestätigt der Konzern zugleich einen früheren Reuters-Bericht, wonach das ursprüngliche Verkaufsziel gesenkt wurde. Hintergrund ist das schwächste Wachstum seit fünf Jahren und die wachsende Konkurrenz im Heimatmarkt China.

Der chinesische Elektroautohersteller BYD richtet seine Strategie zunehmend auf den Export aus. Laut einem Bericht der South China Morning Post sollen bereits im laufenden Jahr 2025 Ausfuhren rund 20 Prozent des weltweiten Absatzes ausmachen – ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 2024, als Verkäufe außerhalb des Festlands weniger als zehn Prozent der insgesamt 4,26 Millionen Auslieferungen ausmachten.

"Internationale Auslieferungen werden in den kommenden Jahren einen größeren Beitrag leisten", sagte Li. Eine wichtige Rolle spielt dabei BYDs eigene Flotte von Autotransportschiffen, die die Expansion in Übersee stützt.

Die Dynamik spiegelt sich bereits in den jüngsten Zahlen wider: Im August exportierte BYD 79.603 Pkw, ein Plus von 154,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit Jahresbeginn summiert sich das Exportvolumen damit auf 601.065 Einheiten. Besonders erfolgreich war das Modell Song PLUS New Energy, das mit 166.699 Fahrzeugen zum Bestseller im Ausland wurde.

Auf wichtigen Märkten konnte BYD damit Tesla überholen. In Frankreich kletterten die Verkäufe im August um 792 Prozent auf 1.338 Fahrzeuge, in Spanien um 414,6 Prozent auf 1.827. Auch in Südostasien, darunter Singapur, Thailand und Malaysia, lagen die Chinesen vorn. In Brasilien und der Türkei ist BYD inzwischen Marktführer im Bereich der neuen Energiefahrzeuge, ebenso in Spanien und Italien. Insgesamt sind die Modelle mittlerweile in 116 Ländern erhältlich.

Gleichzeitig stößt die Expansion nicht überall auf durchschlagenden Erfolg. In Japan, wo Verbraucher traditionell Toyota und andere einheimische Hersteller bevorzugen, konnte BYD bislang nur rund 5.300 Fahrzeuge verkaufen. Um Kunden zu gewinnen, setzt das Unternehmen auf Rabatte von bis zu einer Million Yen – ein untypisches Vorgehen in einem Markt, der kaum Preisnachlässe kennt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



