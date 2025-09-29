ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Thyssenkrupp mit 'Hold' - Ziel 11,50 Euro
- Jefferies bewertet Thyssenkrupp mit "Hold" bei 11,50 Euro.
- Kursrally von fast 200% seit Jahresbeginn beobachtet.
- Risiken: komplexe Struktur, Konjunkturlage, Umsetzung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,79 auf Tradegate (29. September 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,07 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,78 %/-23,73 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 11,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
….ach herrje, wenn Sachlichkeit und Neutralität schon als linksradikale Ansichten eingestuft werden 😂😂. Humor ist wer trotzdem lacht….
…um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist ein Börsenforum zu Thyssenkrupp. Hier hat politische Werbung – und insbesondere jede Form von Werbung für rechtsradikale Parteien – absolut nichts verloren. Pressefreiheit ist ein hohes Gut, doch an dieser Stelle gilt es, beim Thema zu bleiben. Ich bitte eindringlich, dies zu respektieren.“