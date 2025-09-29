Jefferies startet Thyssenkrupp mit 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,79 auf Tradegate (29. September 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,07 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,78 %/-23,73 % bedeutet.