    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Moderates Plus zu Wochenbeginn

    Moderates Plus zu Wochenbeginn
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax legte am Montag um 0,16 Prozent auf 23.778 Punkte zu und baute damit sein Plus vom Freitag etwas aus.

    Ende vergangener Woche hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,37 Prozent auf 30.098 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent bergauf./la/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
