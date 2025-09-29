Durchwachsen mit Gewinnen in China und Verlusten in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit unterschiedlicher Tendenz in die neue Woche gestartet. Während der Handel in Tokio negativ zu Ende ging, hieß es mit Blick auf Kursgewinne in China, dass es dort Rückenwind von den US-Börsen gebe, die am Freitag nach Inflationssignalen eine dreitägige Verlustserie gerissen hatten. Im Fokus der Finanzmärkte bleibt aber auch die Gefahr eines Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten.

Vor allem im Hongkong wurde der Rückenwind von den in New York weiter steigenden Futures spürbar, hieß es. In der chinesischen Sonderverwaltungszone lag der Hang Seng zuletzt mit zwei Prozent im Plus bei 26.656,84 Zählern, während der CSI 300 mit ausgewählten chinesischen Festlandwerten ebenfalls deutlich um 1,5 Prozent auf 4.616,69 Punkte stieg.