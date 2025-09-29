89 0 Kommentare Energy Group: 13,6 Mio. Euro Umsatz, 50 % im Ausland, Großlösungen +31 %

Energy S.p.A. navigiert geschickt durch Herausforderungen und setzt auf Wachstum mit XL-Produkten und internationalen Märkten.

Energy S.p.A. erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 13,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

50 % des Umsatzes wurden im Ausland erzielt, wobei die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) priorisiert wird.

Das EBITDA verbesserte sich auf einen Verlust von 403.000 Euro, was eine Verbesserung um 87 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der Nettoverlust betrug 1,9 Millionen Euro, was eine Verbesserung um 55 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Der Umsatz mit XL-Produkten stieg um 31 % und machte 23 % des Gesamtumsatzes aus, was die Neupositionierung des Unternehmens hin zu größeren Lösungen zeigt.

Der Auftragsbestand belief sich zum 31. August 2025 auf 9,1 Millionen Euro, wobei 80 % auf XL-Produkte entfallen, was die Strategie des Unternehmens zur Fokussierung auf groß angelegte Projekte unterstreicht.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Energy ist am 25.03.2026.



