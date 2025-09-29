Milliarden-Deal: Diese Aktie explodiert!

Genmab werde demnach Merus-Aktien zu einem Preis von 97 Dollar pro Stück erwerben. Der Gesamtwert des Deals beläuft sich damit auf acht Milliarden US-Dollar – ein Aufschlag von 41 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Merus am 26. September.

Die dänische Biotechfirma Genmab will den niederländischen Arzneimittelhersteller Merus übernehmen, der eine Behandlung für Kopf- und Halskrebs entwickelt. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit.

Das im niederländischen Utrecht ansässige Unternehmen Merus ist an der Nasdaq notiert und hat eine Marktkapitalisierung von rund 4,4 Milliarden Euro. Genmab hat einen Marktwert von rund 15,8 Milliarden Euro.

Im Mai hatte Merus bekannt gegeben, dass sein experimentelles Medikament Petosemtamab in Kombination mit Keytruda bei der Verkleinerung von Tumoren bei Patienten mit Kopf-Hals-Krebs wirksamer sei als die derzeitige Standardtherapie. Analysten erwarten, dass Petosemtamab sich zu einem Blockbuster entwickelt und jährliche Umsätze im Milliardenbereich erzielen kann. Dabei wird die Kombinationstherapie als potenzieller neuer Standard angesehen, was das Wachstumsszenario beflügelt. Die Aktie legte in der Folge deutlich zu. Seit Jahresbeginn stieg sie um über 62 Prozent.

Merus testet auch die Wirksamkeit des Medikaments bei der Behandlung einer fortgeschrittenen Form von Dickdarmkrebs, einem viel größeren und potenziell lukrativeren Markt als dem für Kopf- und Halskrebs. Der kleinere Konkurrent von Merus, Bicara Therapeutics, entwickelt ebenfalls eine Behandlung für dieselbe Erkrankung, liegt aber weiter hinter Merus.

Die Aktie von Genmab ist seit Jahresbeginn um über 21 Prozent im Plus. Im 2. Quartal 2025 stiegen die Einnahmen deutlich, und Genmab hob seine Prognose für das Gesamtjahr an. Bei den Quartalszahlen wurde hervorgehoben, dass die wiederkehrenden Erlöse (Recurring Revenue) stark wuchsen. Die geplante Übernahme von Merus lässt darauf schließen, dass Genmab aggressiv wachsen und sich strategisch neu positionieren will.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion