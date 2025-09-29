    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warum B- und C-Lagen das neue Gold für Immobilienanleger sind (FOTO)

    Berlin (ots) - Steigende Zinsen, verhaltene Nachfrage und verschärfte
    Finanzierungsbedingungen - der Immobilienmarkt hat sich spürbar gewandelt. In
    vielen A-Lagen sind die Preise inzwischen auf einem Niveau, das für breite
    Käufergruppen kaum noch erschwinglich ist. Während dort die Spielräume für
    Wertsteigerungen zunehmend ausgeschöpft scheinen und Mieten auf Rekordniveau
    verharren, rücken B- und C-Standorte immer mehr in den Fokus professioneller
    Anleger. Sie bieten oft nicht nur deutlich günstigere Einstiegspreise, sondern
    auch stabile Mieteinnahmen, eine gute Infrastruktur und deutlich höhere
    Renditechancen.

    Viele unterschätzen das langfristige Potenzial sekundärer Lagen, dabei zeigen
    sie heute in manchen Regionen eine ähnliche Dynamik, wie sie A-Standorte in der
    Vergangenheit auszeichnete. Hier erfahren Sie, welche Märkte künftig besonders
    gefragt sein dürften, warum sich auch dort der Wohnungsmarkt zunehmend anspannt
    und worauf Anleger achten müssen, um vom Aufschwung der B- und C-Lagen
    langfristig zu profitieren.

    Diese Aspekte wirken sich derzeit auf den Immobilienmarkt aus

    In den letzten Jahren war der Immobilienmarkt vor allem von Unsicherheiten
    geprägt. Dafür waren Zinsanstiege, hinzugekommene Bauvorschriften und eine
    daraus resultierende Zurückhaltung in der Nachfrage verantwortlich. Mehr denn je
    müssen Investoren deshalb abwägen, an welchem Immobilienstandort sie ihr Kapital
    anlegen möchten. Nach wie vor sind hohe Renditen möglich - allerdings winken
    diese oft nicht mehr in den Metropolen, die man auch als A-Lagen bezeichnet.

    Die Entwicklung von Immobilien in A-, B- und C-Lagen

    In der Immobilienbranche werden Immobilienstandorte entsprechend ihrer Lage
    eingeteilt. Objekte an absoluten Top-Standorten, vor allem in Metropolen wie
    München, Frankfurt oder Hamburg, befinden sich dabei in A-Lagen. Die Preise für
    solche Immobilien sind sehr hoch, gleichzeitig ist ihr Entwicklungspotenzial oft
    gering - nicht, weil das Interesse an diesen Objekten nachlassen würde, sondern
    weil weitere Preissteigerungen kaum mehr möglich sind.

    Anders sieht es bei Objekten in B- und C-Lagen aus. Sie befinden sich in
    mittelgroßen Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern wie Magdeburg, Leipzig
    oder Halle. In diesen Lagen ist ein zunehmender Zuzug von Arbeitnehmern,
    Studenten und Familien zu beobachten, weil die Lebenshaltungskosten in den
    Metropolen kaum mehr tragbar sind. Daraus resultiert eine steigende Nachfrage
    nach Wohnraum, was wiederum ein hohes Entwicklungspotenzial verspricht.
    Gemeinsam mit den deutlich geringeren Anschaffungskosten, die oft nur halb so
    hoch wie für eine A-Lagen-Immobilie sind, ergeben Objekte in B- und C-Lagen eine
    spannende Alternative für Investoren.

    Zukunftsprognose für den Immobilienmarkt

    Für eine Immobilieninvestition ist nicht nur die aktuelle Situation
    ausschlaggebend, sondern auch zukünftige Erwartungen. Diese hängen von
    verschiedenen Faktoren ab. Momentan ist eine Entspannung des Immobilienmarktes
    in A-Lagen nicht abzusehen. Das bedeutet, die Fokussierung auf B- und C-Lagen
    wird voraussichtlich kein vorübergehender Trend sein. Je größer das Interesse an
    solchen Objekten wird, desto höher werden jedoch voraussichtlich auch die
    Preise.

    Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass langwierige Baugenehmigungsverfahren
    und strenge Bauvorschriften die Wohnraumnachfrage noch verschärfen. Das
    Entwicklungspotenzial in solchen Lagen ist also vielversprechend. Entscheidend
    wird letztendlich der Zeitpunkt der Investition sein, da das allgemeine
    Interesse an B- und C-Lagen zunehmend steigt.

    Über Tim Segler:

    Tim Segler ist der Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH. Als erfahrener
    Bauträger und Projektentwickler unterstützt er seine Kunden dabei, mit sanierten
    und renditestarken Immobilien Vermögen aufzubauen und ihre Altersvorsorge zu
    sichern. Das Team um Tim Segler bereitet die Objekte optimal für Kapitalanleger
    vor und begleitet Interessenten zuverlässig durch den gesamten Kaufprozess. Mehr
    Informationen unter: https://signum-realestate.com/

