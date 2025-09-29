SdK kämpft für Anleiheinhaber am 16.10.2025 bei Gläubigerversammlungen
Inmitten der finanziellen Turbulenzen der DR Deutsche Rücklagen GmbH rückt ein entscheidender Termin näher: die Gläubigerversammlung am 16. Oktober 2025. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) tritt dabei als wichtige Stimme für die Anleiheinhaber auf. Ziel ist es, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen, der die Interessen der betroffenen Investoren, vorwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften, wahrt.
- Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) vertritt Anleiheinhaber der DR Deutsche Rücklagen GmbH in Gläubigerversammlungen am 16.10.2025.
- Am 22.08.2025 wurde über das Vermögen der DR Deutsche Rücklagen GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet, und Dr. Martin Obermüller wurde als Insolvenzverwalter bestellt.
- Die DR Deutsche Rücklagen GmbH hat drei Anleihen mit den WKN A3H3H7, A3MQWH und A352EQ emittiert, in die hauptsächlich Wohnungseigentümergemeinschaften investiert haben.
- Eine Gläubigerversammlung für alle drei Anleihen findet am 16.10.2025 um 10 Uhr in Frankfurt am Main statt, um einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.
- Die SdK bietet betroffenen Anleiheinhabern eine kostenlose Stimmrechtsvertretung in der Versammlung an und stellt die erforderlichen Vollmachten zur Verfügung.
- Betroffene Mitglieder können bei Fragen die SdK per E-Mail oder telefonisch kontaktieren.
