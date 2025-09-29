101 0 Kommentare SdK kämpft für Anleiheinhaber am 16.10.2025 bei Gläubigerversammlungen

Inmitten der finanziellen Turbulenzen der DR Deutsche Rücklagen GmbH rückt ein entscheidender Termin näher: die Gläubigerversammlung am 16. Oktober 2025. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) tritt dabei als wichtige Stimme für die Anleiheinhaber auf. Ziel ist es, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen, der die Interessen der betroffenen Investoren, vorwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften, wahrt.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.