Occidental Petroleum Aktie kommt unter die Räder - 29.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Occidental Petroleum Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,26 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Occidental Petroleum ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Produktion von Öl und Gas spezialisiert hat. Es hat eine starke Präsenz in den USA und international. Wichtige Konkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Das Unternehmen hebt sich durch seine Vorreiterrolle in der CO2-Abscheidung hervor.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Occidental Petroleum-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,39 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Occidental Petroleum Aktie damit um +4,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Occidental Petroleum auf -11,90 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Occidental Petroleum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,73 % 1 Monat +1,25 % 3 Monate +13,39 % 1 Jahr -9,92 %

Informationen zur Occidental Petroleum Aktie

Es gibt 984 Mio. Occidental Petroleum Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,41 Mrd.EUR wert.

Occidental Petroleum Aktie jetzt kaufen?

Ob die Occidental Petroleum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Occidental Petroleum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.