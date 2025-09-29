GameStop: Die Wall Street kapituliert bei der Bewertung der Aktie

Die Wall Street zieht sich aus der Bewertung von GameStop zurück. Mit dem Rückzug von Wedbush-Analystin Alicia Reese verliert der Videospielhändler seinen letzten offiziellen Analysten, der eine konkrete Empfehlung und ein Kursziel für die Aktie veröffentlichte. Damit steht GameStop erstmals seit Jahren ohne ein klassisches "Buy/Sell"-Rating von einer großen Investmentbank da.

Reese begründete den Schritt mit einer "Reallokation von Analysten-Ressourcen". In einer Mitteilung an Investoren schrieb sie: "Wir stellen die Beobachtung von GameStop ein. Unsere bisherige Einstufung (Underperform), das Kursziel von 13,50 US-Dollar und unsere Schätzungen sollten nicht länger als Grundlage für Investitionsentscheidungen herangezogen werden."

Das zuletzt ausgegebene Kursziel lag damit fast 50 Prozent unter dem aktuellen Marktpreis der Aktie. Reese war die letzte Analystin an der Wall Street, die GameStop noch mit einem klassischen Rating versah. Lediglich Colin Sebastian von Baird bietet noch eine formelle Beobachtung – jedoch ohne konkrete Bewertung.

Meme-Phänomen statt Fundamentaldaten

GameStop war seit dem Reddit-getriebenen Kursanstieg im Jahr 2021 ein Paradebeispiel für die Macht von Privatanlegern. Die Aktie, angeführt von der Internet-Persönlichkeit "Roaring Kitty", widersetzte sich seitdem den üblichen Bewertungsmodellen. Während traditionelle Fundamentalanalysen auf Umsatz, Gewinn und Margen abstellen, schwankte Gamestop massiv aufgrund von Social-Media-Hypes, Short Squeezes und einer engagierten Retail-Community.

Neue Schwerpunkte im Geschäftsmodell

In jüngster Zeit hat sich der Fokus der Investoren von der Meme-Dynamik hin zu operativen Kennzahlen verschoben. Marktbeobachter verweisen auf den wachsenden Cash-Bestand von GameStop und die Investitionen des Unternehmens in Kryptowährungen und digitale Assets. Dennoch bleibt das Unternehmen in einem Spannungsfeld: zwischen einem traditionellen Einzelhändler-Geschäft und einer Community-getriebenen Börsenstory, die sich schwer in klassische Modelle pressen lässt.

Signalwirkung für die Branche

Der Ausstieg von Wedbush hat eine Signalwirkung: Ohne klare Analystenmeinungen dürfte es für institutionelle Investoren schwieriger werden, GameStop in Portfolios einzuordnen. Gleichzeitig könnte dies den Privatanlegern noch mehr Raum geben, den Kurs nach eigenen Vorstellungen zu bewegen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 23,05EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



