    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGameStop AktievorwärtsNachrichten zu GameStop

    Letzter Analyst steigt aus

    1361 Aufrufe 1361 0 Kommentare 0 Kommentare

    GameStop: Die Wall Street kapituliert bei der Bewertung der Aktie

    Die Wall Street gibt GameStop auf. Mit dem Rückzug des letzten Analysten steht die Aktie nun ohne Bewertung da.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wall Street zieht sich von GameStop-Bewertung zurück.
    • Letzte Analystin gibt Empfehlung und Kursziel auf.
    • Signalwirkung: Schwieriger für Investoren, GameStop einzuordnen.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Letzter Analyst steigt aus - GameStop: Die Wall Street kapituliert bei der Bewertung der Aktie
    Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk

    Die Wall Street zieht sich aus der Bewertung von GameStop zurück. Mit dem Rückzug von Wedbush-Analystin Alicia Reese verliert der Videospielhändler seinen letzten offiziellen Analysten, der eine konkrete Empfehlung und ein Kursziel für die Aktie veröffentlichte. Damit steht GameStop erstmals seit Jahren ohne ein klassisches "Buy/Sell"-Rating von einer großen Investmentbank da.

    Wedbush gibt auf

    Reese begründete den Schritt mit einer "Reallokation von Analysten-Ressourcen". In einer Mitteilung an Investoren schrieb sie: "Wir stellen die Beobachtung von GameStop ein. Unsere bisherige Einstufung (Underperform), das Kursziel von 13,50 US-Dollar und unsere Schätzungen sollten nicht länger als Grundlage für Investitionsentscheidungen herangezogen werden."

    Das zuletzt ausgegebene Kursziel lag damit fast 50 Prozent unter dem aktuellen Marktpreis der Aktie. Reese war die letzte Analystin an der Wall Street, die GameStop noch mit einem klassischen Rating versah. Lediglich Colin Sebastian von Baird bietet noch eine formelle Beobachtung – jedoch ohne konkrete Bewertung.

    Meme-Phänomen statt Fundamentaldaten

    GameStop war seit dem Reddit-getriebenen Kursanstieg im Jahr 2021 ein Paradebeispiel für die Macht von Privatanlegern. Die Aktie, angeführt von der Internet-Persönlichkeit "Roaring Kitty", widersetzte sich seitdem den üblichen Bewertungsmodellen. Während traditionelle Fundamentalanalysen auf Umsatz, Gewinn und Margen abstellen, schwankte Gamestop massiv aufgrund von Social-Media-Hypes, Short Squeezes und einer engagierten Retail-Community.

     

    Neue Schwerpunkte im Geschäftsmodell

    In jüngster Zeit hat sich der Fokus der Investoren von der Meme-Dynamik hin zu operativen Kennzahlen verschoben. Marktbeobachter verweisen auf den wachsenden Cash-Bestand von GameStop und die Investitionen des Unternehmens in Kryptowährungen und digitale Assets. Dennoch bleibt das Unternehmen in einem Spannungsfeld: zwischen einem traditionellen Einzelhändler-Geschäft und einer Community-getriebenen Börsenstory, die sich schwer in klassische Modelle pressen lässt.

    Signalwirkung für die Branche

    Der Ausstieg von Wedbush hat eine Signalwirkung: Ohne klare Analystenmeinungen dürfte es für institutionelle Investoren schwieriger werden, GameStop in Portfolios einzuordnen. Gleichzeitig könnte dies den Privatanlegern noch mehr Raum geben, den Kurs nach eigenen Vorstellungen zu bewegen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 23,05EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Letzter Analyst steigt aus GameStop: Die Wall Street kapituliert bei der Bewertung der Aktie Die Wall Street gibt GameStop auf. Mit dem Rückzug des letzten Analysten steht die Aktie nun ohne Bewertung da.