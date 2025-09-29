RBC stuft Inditex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 45,65EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.



