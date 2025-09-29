    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 236,9EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: George Featherstone
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 232
    Kursziel alt: 231
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
