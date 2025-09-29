    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 91,66EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Pierre Rousseau
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 119
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,00, was eine Steigerung von +28,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
