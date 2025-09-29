BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 91,66EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pierre Rousseau

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

