Helaba / Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der ...

Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten Zahlungsverkehrsdienstleister Deutschlands und starke Partnerin der Sparkassenfinanzgruppe ist die Helaba mit einem eigenen Stand vertreten. Dort wird die Landesbank dem Fachpublikum zudem ihre Expertise im weltweiten Außenhandel, bei syndizierten Transaktionen in den Produktbereichen Export-, Supply Chain-, Commercial Real Estate- und Transport Finance sowie im Kapitalmarkt präsentieren.

Mit ca. 11,6 Mrd. Kundentransaktionen und einem Volumen von etwa 6 Billionen Euro gehört die Helaba zu den Marktführern im Zahlungsverkehr. Europaweit ist sie größter Einreicher bei der EBA Clearing. Bundesweit nutzen schon heute 80 Prozent aller deutschen Sparkassen die Helaba als zentralen Zugang zu internationalen Clearinghäusern und Zahlungsdienstleistern. Ab Februar 2026 wird die Helaba über den Helaba-Swift Code die Auslands-Transaktionen der Sparkassen-Finanzgruppe bündeln. Mehr als 240 Sparkassen haben das Angebot der Helaba bereits angenommen. Dank ihres umfangreichen Portfolios im Cash Management positioniert sich die Helaba nicht nur als strategische Partnerin im internationalen Zahlungsverkehr, sondern auch als das Gesicht der Sparkassen-Finanzgruppe in der globalen Finanzwelt.



"Mit diesem Schritt stärken wir die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Sparkassen und ihrer Kunden und vertreten ihre Interessen im internationalen Kontext", betont Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns, unter anderem dieses zukunftsweisende Modell auf der SIBOS 2025 einem internationalen Fachpublikum vorzustellen."



Besuchen Sie die Helaba am Stand I 054, Halle 3.1, auf der SIBOS 2025 und erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für den internationalen Zahlungsverkehr und über das Helaba-Netzwerk von Korrespondenzbanken in 160 Ländern.



Über das Cash Management der Helaba:



Als größter SEPA-Clearer der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten Zahlungsverkehrsabwickler in Deutschland bietet die Helaba Unternehmen, institutionellen Kunden und der öffentlichen Hand ein breites Spektrum an Leistungen im Zahlungsverkehr, in der Kontoführung und im Kartengeschäft. Mit innovativen Lösungen unterstützt die Landesbank beim Management von Liquidität und der Optimierung von Zahlungsverkehrsprozessen.



