Symrise auf Jahrestief: (Turbo)-Calls mit Erholungspotenzial

Da der aktuelle Aktienkurs eine attraktive Einstiegschance für das Unternehmen mit der vielversprechenden Wachstumsstrategie sei, bekräftigten die Experten der Baader Bank mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Kaufempfehlung für die Symrise-Aktie. Kann die Symrise-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 78 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des DAX-Unternehmens Symrise (ISIN: DE000SYM9999), dem Hersteller von Aromen, Duftstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, ist mit einem Minus von 40 Prozent in den vergangenen 12 Monaten der schwächste Wert im Index für diesen Zeitraum. Nachdem die Aktie am 29.9.25 bei 72,50 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich kurz danach wieder auf 73,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 75 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Symrise-Aktie mit Basispreis 75 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000FA72WK6, wurde beim Symrise-Aktienkurs von 73,50 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats ein Anstieg auf 78 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,29 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,29 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3KTA7, wurde beim Symrise-Kurs von 73,50 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro taxiert.

Wenn die Symrise-Aktie in nächster Zeit auf 78 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,87 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die Symrise-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,843 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,843 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB89DT5, wurde beim Symrise-Kurs von 73,50 Euro mit 0,78 – 0,79 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Symrise-Aktie auf 78 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,21 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Hebelprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.