    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Margen dürften aber unter äußeren Faktoren gelitten haben./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:13 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 161,6EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Carole Madjo
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161
    Kursziel alt: 164
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 161,00CHF, was eine Steigerung von +7,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des …