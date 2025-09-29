BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Margen dürften aber unter äußeren Faktoren gelitten haben./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 161,6EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 161
Kursziel alt: 164
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
