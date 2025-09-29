Diese KI-Aktien könnten die Mag 7 ablösen – die neuen Stars der Tech-Börse

Analysten weisen darauf hin, dass die ursprüngliche siebenköpfige Truppe zwar weiterhin stark ist – insbesondere Nvidia, Microsoft, Alphabet und Meta, deren KI-Fokus die Aktien 2025 zwischen 21 und 33 Prozent steigen ließ. Doch Apple, Amazon und Tesla zeigen im Vergleich eine deutlich schwächere Performance, was Fragen über ihre Führungsrolle in einer KI-getriebenen Zukunft aufwirft.

Seit dem Start von ChatGPT vor fast drei Jahren, der den Beginn der globalen KI-Revolution markierte, haben die "Magnificent Seven" die Aktienwelt dominiert und geprägt: Nvidia , Microsoft , Apple , Alphabet , Amazon , Meta und Tesla haben den S&P 500 maßgeblich nach oben getrieben. Die Gruppe verantwortet über die Hälfte des Kursanstiegs von mehr als 70 Prozent seit Jahresbeginn 2023. Doch mittlerweile treten erste Risse in der Siegesserie der etablierten Tech-Giganten auf – und neue Namen drängen nach vorn.

Neue Kandidaten für die KI-Ära

Die Diskussion um eine "neue Magnificent Seven" oder gar "Great Eight" dreht sich um Unternehmen, die stark vom KI-Trend profitieren. Zu den Favoriten der Experten gehören:

Broadcom: Als Halbleiterspezialist liefert Broadcom Chips und Netzwerkprodukte, die für den Aufbau der KI-Infrastruktur entscheidend sind. Das Unternehmen ist inzwischen die siebtgrößte US-Firma nach Marktkapitalisierung und wird als integraler Bestandteil der KI-Lieferkette gesehen. Oracle: Der Cloud- und Datenbankriese verzeichnet in diesem Jahr Kursgewinne von mehr als 75 Prozent. Die KI-gestützten Cloud-Lösungen treiben das Wachstum und positionieren Oracle als wichtigen Softwareanbieter in der KI-Ära. Palantir Technologies: Mit 135 Prozent Kursplus 2025 ist Palantir derzeit Top-Performer im Nasdaq 100. Die Spezialsoftware für Datenanalyse und KI-Anwendungen macht das Unternehmen zum Vorreiter bei KI-Dienstleistungen. Advanced Micro Devices (AMD): Konkurrent von Nvidia im Bereich Prozessortechnologie, AMD liefert Chips, die für KI-Workloads unverzichtbar sind.

Weitere aufstrebende Kandidaten im KI-Ökosystem:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC): Die weltweit führende Chipfabrik ist ein Schlüssellieferant für Halbleiter, die in KI-Systemen zum Einsatz kommen. Arista Networks: Anbieter von Netzwerkhardware, die als Rückgrat für KI-Serverzentren dient. Micron Technology, Western Digital, Seagate, SanDisk: Speicher- und Datenlösungsunternehmen profitieren vom steigenden Bedarf an KI-Datenbanken und Cloud-Speicher.

Warum die neuen Kandidaten relevant sind

Die KI-Entwicklung verschiebt die Gewinnerliste: Zukünftige Spitzenreiter werden jene Unternehmen sein, die große, unerschlossene Märkte adressieren und KI entweder direkt anbieten oder in ihre Kernprodukte integrieren. Laut Chris Smith von Artisan Partners wird "die nächste Generation von Gewinnern wahrscheinlich größer werden als es die Magnificent Seven heute sind".

Das zeigt sich auch an neuen Index-Ideen der Wall Street: Cboe Global Markets hat den "Cboe Magnificent 10 Index" vorgestellt, der neben den klassischen sieben Namen Broadcom, Palantir und AMD umfasst – eine Antwort auf die wachsende Bedeutung neuer KI-Firmen.

Apple und Tesla gelten als weniger klar positioniert im KI-Bereich. Apple hinkt bei KI-Funktionalitäten hinterher, während Tesla im E-Auto-Geschäft unter Druck steht. Dennoch setzen Investoren auf die zukünftige Rolle von Apple: Millionen Nutzer greifen über das iPhone auf KI-Anwendungen zu. Bei Tesla spekulieren Anleger auf den Einsatz von KI in autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern.

Die Ära der Magnificent Seven ist nicht vorbei, aber sie wird zunehmend ergänzt durch neue Spieler, die direkt von der KI-Revolution profitieren. Ob Broadcom, Oracle, Palantir oder AMD – diese Unternehmen könnten die nächsten Tech-Überflieger werden, unabhängig davon, ob es dann Schlagworte für sie geben wird wie "Great Eight", "Golden Dozen" oder "TenAI".

