Preisspanne steht fest: Ottobock-IPO soll bis zu 708 Millionen Euro einbringen

Geplant sind rund 1,6 Millionen neue Aktien, während ein Vehikel der Näder-Familie etwa 9,1 Millionen bestehende Anteile verkauft. Bei oberem Ende der Preisspanne könnte Ottobock mit bis zu 4,2 Milliarden Euro bewertet werden. Der Börsengang soll bereits am 9. Oktober erfolgen, die Zeichnungsfrist läuft bis zum 7. Oktober.

Gemeinsam mit der kontrollierenden Näder-Familie will das Traditionsunternehmen bis zu 708,7 Millionen Euro durch einen Börsengang einnehmen, wie Ottobock am Montag mitteilte. Die Aktien werden in einer Spanne von 62 bis 66 Euro angeboten.

Mit dem geplanten Börsengang will Ottobock nicht nur Kapital für weiteres Wachstum einsammeln, sondern auch seine globale Präsenz stärken. Für Anleger dürfte insbesondere die Kombination aus stabiler Marktstellung, Familienkontrolle und soliden Kennzahlen interessant sein. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen bereinigten EBITDA von 175 Millionen Euro bei einem Kernumsatz von 760 Millionen Euro.

Als Ankerinvestoren sind prominente Namen an Bord: Der Hamburger Milliardär Klaus Michael Kühne hat zugesagt, Aktien für 125 Millionen Euro zu zeichnen. Ein Fonds des US-Vermögensverwalters Capital Group will Papiere im Wert von 115 Millionen Euro kaufen. Von dem Gesamterlös fließen rund 100 Millionen Euro direkt an Ottobock.

Ottobock hatte den Börsengang bereits 2022 verschoben, nachdem der russische Überfall auf die Ukraine die Märkte verunsichert hatte. Das Traditionsunternehmen wurde vor über einem Jahrhundert gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Prothesen, Orthesen und Exoskeletten weltweit.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



