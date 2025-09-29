    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnaoo AktievorwärtsNachrichten zu naoo
    naoo: Starkes Wachstum & Strategieerfolg im 1. HJ 2025!

    Die naoo-Gruppe erlebt einen beeindruckenden Wachstumsschub: Die Übernahme von Kingfluencers erweist sich als Wachstumsmotor, während strategische Investitionen die Marktposition nachhaltig stärken. Mit innovativen KI-Produkten wie naooSense 2 setzt die Gruppe neue Maßstäbe. Der optimistische Ausblick für 2025 verspricht weitere Erfolge.

    Foto: stock.adobe.com
    • Umsatz der naoo-Gruppe stieg im 1. Halbjahr 2025 massiv auf 4,30 Mio. CHF, hauptsächlich durch die Übernahme von Kingfluencers.
    • EBITDA lag bei -1,61 Mio. CHF trotz Wachstumsinvestitionen von rund 0,9 Mio. CHF.
    • Übernahme von Kingfluencers führte zu einer Erweiterung der Reichweite, des Kundennetzwerks und stabilen profitablen Agenturerlösen.
    • Einführung des Daten-Lakehouse Gaia als Basis für KI-Produkte wie naooSense 2 und semantische Suche.
    • Erweiterung des Management-Teams und Ausbau der Sales-Strategie zur Stärkung der kommerziellen Schlagkraft.
    • Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr 2025 mit geplanten Umsatz- und Leistungssteigerungen.






