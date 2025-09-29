Börsenstart Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %

Der MDAX steht aktuell (09:50:17) bei 30.121,38 PKT und steigt um +0,63 %. Top-Werte: RENK Group +2,03 %, Gerresheimer +1,81 %, TRATON +1,71 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,60 %, Bilfinger -1,09 %, K+S -0,98 %

Der DAX steht bei 23.765,20 PKT und gewinnt bisher +0,07 %. Top-Werte: Infineon Technologies +1,60 %, Symrise +1,00 %, Scout24 +0,82 % Flop-Werte: Commerzbank -2,87 %, Deutsche Bank -1,03 %, Continental -0,77 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.611,61 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +3,25 %, SILTRONIC AG +1,82 %, Infineon Technologies +1,60 %

Flop-Werte: Jenoptik -1,09 %, Evotec -1,04 %, Kontron -0,77 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:50:15) bei 5.507,34 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +1,60 %, Prosus Registered (N) +1,55 %, ASML Holding +1,20 %

Flop-Werte: UniCredit -1,86 %, BBVA -1,26 %, Deutsche Bank -1,03 %

Der ATX bewegt sich bei 4.656,23 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,13 %, Lenzing +1,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,79 %

Flop-Werte: BAWAG Group -0,94 %, Wienerberger -0,80 %, OMV -0,69 %

Der SMI steht bei 11.994,21 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Sika +1,54 %, CIE Financiere Richemont +0,84 %, Geberit +0,60 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,64 %, Lonza Group -0,16 %, Swisscom -0,08 %

Der CAC 40 steht bei 7.871,35 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Kering +1,42 %, STMicroelectronics +1,42 %, Hermes International +1,08 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,44 %, Vinci -0,89 %, SAFRAN -0,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.656,33 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,60 %, Getinge (B) +1,27 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,19 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,88 %, Nordea Bank Abp -0,40 %, Alfa Laval -0,30 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.050,00 PKT und steigt um +2,64 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,90 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,71 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,68 %

Flop-Werte: Viohalco -1,34 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,16 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,15 %