Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.765,20 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,60 %, Symrise +1,00 %, Scout24 +0,82 %
Flop-Werte: Commerzbank -2,87 %, Deutsche Bank -1,03 %, Continental -0,77 %
Der MDAX steht aktuell (09:50:17) bei 30.121,38 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: RENK Group +2,03 %, Gerresheimer +1,81 %, TRATON +1,71 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,60 %, Bilfinger -1,09 %, K+S -0,98 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.611,61 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,25 %, SILTRONIC AG +1,82 %, Infineon Technologies +1,60 %
Flop-Werte: Jenoptik -1,09 %, Evotec -1,04 %, Kontron -0,77 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:50:15) bei 5.507,34 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,60 %, Prosus Registered (N) +1,55 %, ASML Holding +1,20 %
Flop-Werte: UniCredit -1,86 %, BBVA -1,26 %, Deutsche Bank -1,03 %
Der ATX bewegt sich bei 4.656,23 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,13 %, Lenzing +1,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,79 %
Flop-Werte: BAWAG Group -0,94 %, Wienerberger -0,80 %, OMV -0,69 %
Der SMI steht bei 11.994,21 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Sika +1,54 %, CIE Financiere Richemont +0,84 %, Geberit +0,60 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,64 %, Lonza Group -0,16 %, Swisscom -0,08 %
Der CAC 40 steht bei 7.871,35 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Kering +1,42 %, STMicroelectronics +1,42 %, Hermes International +1,08 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -1,44 %, Vinci -0,89 %, SAFRAN -0,86 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.656,33 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,60 %, Getinge (B) +1,27 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,19 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,88 %, Nordea Bank Abp -0,40 %, Alfa Laval -0,30 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.050,00 PKT und steigt um +2,64 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,90 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,71 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,68 %
Flop-Werte: Viohalco -1,34 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,16 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.