    Lufthansa bauen Erholungsrally aus - Ambitionierte Ziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien steigen zögerlich um 2,2 Prozent.
    • Jahreshoch von 8,386 Euro rückt wieder näher.
    • Analysten sehen ambitionierte Margenziele bis 2030.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Lufthansa haben ihre zuletzt starke Erholungsrally am Montag nur zögerlich fortgesetzt. Die Papiere der Kranich-Linie stiegen am Kapitalmarkttag um bis zu 2,2 Prozent, schafften es damit aber nur knapp über das Hoch vom Freitag.

    Insgesamt haben sie in fünf Handelstagen nun mehr als 8 Prozent zugelegt. Mit 7,924 Euro rückt das Jahreshoch vom August bei 8,386 Euro wieder ins Visier.

    Analyst Harry Gowers von JPMorgan sprach von "bullischen Mittelfristzielen", die anlässlich der Investorenveranstaltung in München ausgegeben wurden. Er sieht aber hartnäckige Fragezeichen dahinter, ob sie zu ambitioniert oder machbar sind.

    Der "größte Eyecatcher" sei das Margenziel (bereinigtes Ebit) von 8 bis 10 Prozent für 2028 bis 2030. Der Bloomberg-Konsens für 2028 liege bisher bei rund 6 Prozent.

    Bereits am Freitag hatten die Aktien stark profitiert, als die jetzt offiziellen Sparmaßnahmen durchgesickert waren. Der Konzern will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen einsparen./ag/stk/zb

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 7,854 auf Tradegate (29. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,24 %/+14,77 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
