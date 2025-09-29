    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ImmoKäpsele GmbH - Der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf in Nürtingen und dem Landkreis Esslingen (FOTO)

    Nürtingen (ots) - Wer heute eine Immobilie im Landkreis Esslingen, Reutlingen
    oder in Nürtingen verkaufen möchte, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert:
    Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf? Wie wirken sich Zinsen und
    energetische Sanierungspflichten auf die Preise aus? Und wie erzielt man den
    besten Marktwert für sein Haus oder seine Wohnung? Antworten darauf gibt die
    ImmoKäpsele GmbH (https://immokaepsele.de/) , ein junges, regional verwurzeltes
    Maklerunternehmen aus Nürtingen. Die Geschäftsführer und Immobilienexperten
    Florian Jung und Patrick Wenzelburger setzen dabei auf eine Kombination aus
    professioneller Bewertung, modernster Vermarktung und schwäbischer
    Geradlinigkeit.

    Ein Markt im Wandel und warum der richtige Zeitpunkt immer jetzt ist

    Die Immobilienbranche befindet sich seit Jahren im Umbruch. Steigende Zinsen,
    strengere Vorgaben bei energetischen Sanierungen und veränderte
    Finanzierungsbedingungen führen vielerorts zu Verunsicherung. Doch im Landkreis
    Esslingen zeigt sich ein anderes Bild.

    "Häuser werden weiterhin ganz normal verkauft, Wohnungen werden gesucht. Wenn
    Preise realistisch eingeordnet sind, merken wir von einer Krise wenig." sagt
    Patrick Wenzelburger.

    Besonders gefragt sind derzeit Bestandsimmobilien. "Hier haben wir eine sehr
    hohe Nachfrage, sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Wohnungen." ergänzt
    Florian Jung. Neubauten hingegen stehen stärker unter Druck.

    Realistische Bewertung statt unrealistischer Versprechen

    Ein Kernstück der Arbeit der ImmoKäpsele GmbH ist die präzise Wertermittlung.
    Statt auf Bauchgefühl oder reine Online-Bewertungen zu setzen, greifen die
    beiden Geschäftsführer auf eine der größten Datenbanken Europas sowie die
    Gutachterausschüsse der Region zurück.

    "Wir sagen unseren Kunden offen: Den Preis machen nicht wir, sondern der Markt.
    Unsere Aufgabe ist es, die Immobilie so vorzubereiten, dass wir den
    bestmöglichen Preis erzielen, den der Markt hergibt." erklärt Florian Jung.

    Transparenz, Service und schwäbische Ehrlichkeit

    Der Name "ImmoKäpsele" ist Programm. Ein Käpsele ist im Schwäbischen jemand, der
    clever, geschickt und mit gesundem Menschenverstand handelt.

    "Wir wollen nicht der klassische Makler im Anzug und mit Krawatte sein. Unser
    Ziel ist es, nahbar, ehrlich und transparent aufzutreten. Wir begleiten unsere
    Kunden von der ersten Wertermittlung bis zur Schlüsselübergabe und darüber
    hinaus." sagt Patrick Wenzelburger.

    "Besonders wichtig ist uns dabei die Kundenzufriedenheit. Wir nehmen uns Zeit,
