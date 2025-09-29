ImmoKäpsele GmbH - Der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf in Nürtingen und dem Landkreis Esslingen (FOTO)

Nürtingen (ots) - Wer heute eine Immobilie im Landkreis Esslingen, Reutlingen

oder in Nürtingen verkaufen möchte, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert:

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf? Wie wirken sich Zinsen und

energetische Sanierungspflichten auf die Preise aus? Und wie erzielt man den

besten Marktwert für sein Haus oder seine Wohnung? Antworten darauf gibt die

ImmoKäpsele GmbH (https://immokaepsele.de/) , ein junges, regional verwurzeltes

Maklerunternehmen aus Nürtingen. Die Geschäftsführer und Immobilienexperten

Florian Jung und Patrick Wenzelburger setzen dabei auf eine Kombination aus

professioneller Bewertung, modernster Vermarktung und schwäbischer

Geradlinigkeit.



Ein Markt im Wandel und warum der richtige Zeitpunkt immer jetzt ist







strengere Vorgaben bei energetischen Sanierungen und veränderte

Finanzierungsbedingungen führen vielerorts zu Verunsicherung. Doch im Landkreis

Esslingen zeigt sich ein anderes Bild.



"Häuser werden weiterhin ganz normal verkauft, Wohnungen werden gesucht. Wenn

Preise realistisch eingeordnet sind, merken wir von einer Krise wenig." sagt

Patrick Wenzelburger.



Besonders gefragt sind derzeit Bestandsimmobilien. "Hier haben wir eine sehr

hohe Nachfrage, sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Wohnungen." ergänzt

Florian Jung. Neubauten hingegen stehen stärker unter Druck.



Realistische Bewertung statt unrealistischer Versprechen



Ein Kernstück der Arbeit der ImmoKäpsele GmbH ist die präzise Wertermittlung.

Statt auf Bauchgefühl oder reine Online-Bewertungen zu setzen, greifen die

beiden Geschäftsführer auf eine der größten Datenbanken Europas sowie die

Gutachterausschüsse der Region zurück.



"Wir sagen unseren Kunden offen: Den Preis machen nicht wir, sondern der Markt.

Unsere Aufgabe ist es, die Immobilie so vorzubereiten, dass wir den

bestmöglichen Preis erzielen, den der Markt hergibt." erklärt Florian Jung.



Transparenz, Service und schwäbische Ehrlichkeit



Der Name "ImmoKäpsele" ist Programm. Ein Käpsele ist im Schwäbischen jemand, der

clever, geschickt und mit gesundem Menschenverstand handelt.



"Wir wollen nicht der klassische Makler im Anzug und mit Krawatte sein. Unser

Ziel ist es, nahbar, ehrlich und transparent aufzutreten. Wir begleiten unsere

Kunden von der ersten Wertermittlung bis zur Schlüsselübergabe und darüber

hinaus." sagt Patrick Wenzelburger.



"Besonders wichtig ist uns dabei die Kundenzufriedenheit. Wir nehmen uns Zeit,





