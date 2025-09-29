ImmoKäpsele GmbH - Der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf in Nürtingen und dem Landkreis Esslingen (FOTO)
Nürtingen (ots) - Wer heute eine Immobilie im Landkreis Esslingen, Reutlingen
oder in Nürtingen verkaufen möchte, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert:
Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf? Wie wirken sich Zinsen und
energetische Sanierungspflichten auf die Preise aus? Und wie erzielt man den
besten Marktwert für sein Haus oder seine Wohnung? Antworten darauf gibt die
ImmoKäpsele GmbH (https://immokaepsele.de/) , ein junges, regional verwurzeltes
Maklerunternehmen aus Nürtingen. Die Geschäftsführer und Immobilienexperten
Florian Jung und Patrick Wenzelburger setzen dabei auf eine Kombination aus
professioneller Bewertung, modernster Vermarktung und schwäbischer
Geradlinigkeit.
Ein Markt im Wandel und warum der richtige Zeitpunkt immer jetzt ist
Ein Markt im Wandel und warum der richtige Zeitpunkt immer jetzt ist
Die Immobilienbranche befindet sich seit Jahren im Umbruch. Steigende Zinsen,
strengere Vorgaben bei energetischen Sanierungen und veränderte
Finanzierungsbedingungen führen vielerorts zu Verunsicherung. Doch im Landkreis
Esslingen zeigt sich ein anderes Bild.
"Häuser werden weiterhin ganz normal verkauft, Wohnungen werden gesucht. Wenn
Preise realistisch eingeordnet sind, merken wir von einer Krise wenig." sagt
Patrick Wenzelburger.
Besonders gefragt sind derzeit Bestandsimmobilien. "Hier haben wir eine sehr
hohe Nachfrage, sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Wohnungen." ergänzt
Florian Jung. Neubauten hingegen stehen stärker unter Druck.
Realistische Bewertung statt unrealistischer Versprechen
Ein Kernstück der Arbeit der ImmoKäpsele GmbH ist die präzise Wertermittlung.
Statt auf Bauchgefühl oder reine Online-Bewertungen zu setzen, greifen die
beiden Geschäftsführer auf eine der größten Datenbanken Europas sowie die
Gutachterausschüsse der Region zurück.
"Wir sagen unseren Kunden offen: Den Preis machen nicht wir, sondern der Markt.
Unsere Aufgabe ist es, die Immobilie so vorzubereiten, dass wir den
bestmöglichen Preis erzielen, den der Markt hergibt." erklärt Florian Jung.
Transparenz, Service und schwäbische Ehrlichkeit
Der Name "ImmoKäpsele" ist Programm. Ein Käpsele ist im Schwäbischen jemand, der
clever, geschickt und mit gesundem Menschenverstand handelt.
"Wir wollen nicht der klassische Makler im Anzug und mit Krawatte sein. Unser
Ziel ist es, nahbar, ehrlich und transparent aufzutreten. Wir begleiten unsere
Kunden von der ersten Wertermittlung bis zur Schlüsselübergabe und darüber
hinaus." sagt Patrick Wenzelburger.
"Besonders wichtig ist uns dabei die Kundenzufriedenheit. Wir nehmen uns Zeit,
