    17 900 mindestens Hundertjährige lebten Ende 2024 in Deutschland

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein Viertel gestiegen
    - Zahlenmäßig leben die meisten Menschen im Alter 100plus in NRW, ihr Anteil ist
    am höchsten in Hamburg
    - Japan hat weltweit die meisten Menschen im Alter 100plus

    Zum Jahresende 2024 lebten in Deutschland rund 17 900 mindestens Hundertjährige.
    Die Zahl ist gegenüber dem Jahr 2011 um knapp ein Viertel (+24,0 %) gestiegen,
    wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag der älteren Menschen am 1.
    Oktober mitteilt. Damals lebten hierzulande gut 14 400 Menschen, die 100 Jahre
    oder älter waren. Die mindestens Hundertjährigen sind überwiegend Frauen: Ende
    2024 betrug ihr Anteil 83,8 %. Im Jahr 2011 war er mit 87,0 % noch etwas höher.
    Die Lebenserwartung ist langfristig deutlich gestiegen; für Frauen ist sie zudem
    höher als für Männer.

    Auch der Anteil der Altersgruppe 100plus an der Gesamtbevölkerung ist gestiegen.
    Kamen im Jahr 2011 auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner noch 1,8 Menschen,
    die 100 Jahre oder älter waren, so waren es 2024 bereits 2,1 Personen.

    In Hamburg ist der Anteil der mindestens Hundertjährigen am höchsten, in Bayern
    am niedrigsten

    Hinsichtlich Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen gibt es regionale
    Unterschiede. Die meisten Hochbetagten lebten zum Jahresende 2024 in den
    bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3 900), Bayern (2 400)
    und Baden-Württemberg (2 300). Betrachtet man den Anteil der Altersgruppe
    100plus an der Gesamtbevölkerung zeigt sich ein anderes Bild: In Hamburg kamen
    zuletzt 2,9 mindestens Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner -
    im Vergleich der Bundesländer der höchste Wert. Anteilig viele Hochbetagte gab
    es auch in Sachsen (2,6 je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner) und im Saarland
    (2,5). Die wenigsten mindestens Hundertjährigen gab es gemessen an der
    Gesamtbevölkerung in Bayern (1,8 je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner), Bremen
    (1,9) und Brandenburg (2,0).

    Japan hat weltweit die meisten mindestens Hundertjährigen

    Auch weltweit nehmen Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen zu, wenn
    auch auf niedrigerem Niveau als in Deutschland. Kamen im Jahr 2011 weltweit 0,4
    mindestens Hundertjährige auf 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren es
    2024 bereits 0,7 Menschen dieses Alters, wie aus Vorausberechnungen der
    Vereinten Nationen (UN World Population Prospects) hervorgeht. Danach waren 2024
    weltweit mehr als einen halbe Million Menschen (587 000) mindestens 100 Jahre
    alt, vier Fünftel von ihnen Frauen (81 %). Im Jahr 2011 hatten 303 000 Menschen
    zu dieser Altersgruppe gehört.

    Die meisten mindestens Hundertjährigen gab es 2024 in Japan (121 000), den
    Vereinigten Staaten (70 000) und China (43 000).

    Methodische Hinweise:

    Stichtag für die Bevölkerungszahlen zu Deutschland ist jeweils der 31.12. des
    Berichtsjahres. Die Ergebnisse zum Jahr 2011 stammen aus der
    Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011, die Ergebnisse zum Jahr
    2024 aus der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. Aufgrund der
    unterschiedlichen Zensus sind die Ergebnisse zum 31.12.2011 nicht unmittelbar
    mit den Ergebnissen zum 31.12.2024 vergleichbar. Aufgrund der Nähe zu den
    jeweiligen Zensus wird die Belastbarkeit dieser Bevölkerungszahlen jedoch als
    hoch geschätzt.

    Die internationale Bevölkerungsdaten sind Ergebnisse der Vorausberechnungen der
    Vereinten Nationen (UN World Population Prospects).

    Weitere Informationen:

    35 Jahre Deutsche Einheit - wie hat sich das vereinigte Deutschland verändert?
    Daten, Karten und Grafiken zur Bevölkerung, zum Wohnen, zur wirtschaftlichen
    Entwicklung, zur Verteilung von Vermögen und Einkommen sowie zur Gleichstellung
    bietet die Sonderseite "35 Jahre Deutsche Einheit" im Internetangebot des
    Statistischen Bundesamtes.

    Regionale Vergleiche zur Lebenserwartung von Frauen und Männern bietet der
    Digitale Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums für Bildung, Familie,
    Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), der in Zusammenarbeit mit dem
    Statistischen Bundesamt erstellt wird.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

