Öffentliches Finanzvermögen nimmt im Jahr 2024 um 2,0 % ab / Rückgang durch Entwicklung beim Bund und bei der Sozialversicherung geprägt

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt wies gegenüber dem

nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2024 ein Finanzvermögen von 1 134,2

Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

verringerte sich das Finanzvermögen damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,0 %

oder 22,6 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte

von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.



Finanzvermögen des Bundes nimmt um 10,6 Milliarden Euro ab





Gegenüber dem Vorjahr sank das Finanzvermögen des Bundes um 2,4 %

beziehungsweise 10,6 Milliarden Euro auf 435,0 Milliarden Euro. Wie im Vorjahr

ist diese Entwicklung insbesondere durch den fortgesetzten Portfolioabbau bei

der Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement AöR bestimmt.



Länder mit Abbau des Finanzvermögens um 1,0 Milliarden Euro



Das Finanzvermögen der Länder sank im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen um

0,3 % oder 1,0 Milliarden Euro auf 281,8 Milliarden Euro. Die Entwicklung

verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Die stärksten

prozentualen Anstiege des Finanzvermögens gab es in Mecklenburg-Vorpommern mit

+22,7 %, in Sachsen mit +11,0 % und in Brandenburg mit +10,8 %. Der Anstieg in

Sachsen ist auf gestiegene Bestände beim Generationenfonds des Freistaates

Sachsen zurückzuführen. Die größten prozentualen Rückgänge des Finanzvermögens

verzeichneten hingegen Sachsen-Anhalt (-15,3 %), Bremen (-14,8 %) und

Niedersachsen (-12,9 %).



Finanzvermögen der Gemeinden nahezu unverändert



Das Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände blieb im Jahr 2024 im

Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von 15,6 Millionen Euro (+0,0 %) nahezu

unverändert bei 246,9 Milliarden Euro.



Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens wiesen die Gemeinden und

Gemeindeverbände in Sachsen-Anhalt (+7,0 %), Mecklenburg-Vorpommern (+6,3 %) und

Rheinland-Pfalz (+4,4 %) auf. Die Verringerung des kommunalen Finanzvermögens

war in Schleswig-Holstein (-3,5 %), Bayern (-2,8 %) und Baden-Württemberg (-1,7

%) am größten.



Sozialversicherung mit Abbau des Finanzvermögens um 11,1 Milliarden Euro



Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2024 ein Finanzvermögen beim

nicht-öffentlichen Bereich von 170,3 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im

Vergleich zum Vorjahr einer Verringerung um 11,1 Milliarden Euro beziehungsweise

6,1 %.



Methodische Hinweise:



Zum Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen

Bereich zählen die Vermögenspositionen Bargeld und Einlagen, Wertpapiere vom

nicht-öffentlichen Bereich, Ausleihungen (vergebene Kredite) an den

nicht-öffentlichen Bereich, Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors

Staat sowie die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich.

Weitere methodische Hinweise bieten der Statistische Bericht "Finanzvermögen des

Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie der Qualitätsbericht zur Statistik.



Bei den dargestellten Werten des Finanzvermögens ist zu berücksichtigen, dass

diese in bestimmten Fällen mit der Entwicklung des Schuldenstandes in

Zusammenhang stehen (vgl. Pressemitteilung Nr. 275 vom 29. Juli 2025 zur

Verschuldung des Öffentlichen Gesamthaushalts 2024). Dies ist beispielsweise der

Fall, wenn Gelder auf Girokonten und somit Finanzvermögen für den Abbau von

Schulden verwendet werden.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Finanzvermögen des

Öffentlichen Gesamthaushalts". Dort ist auch die bisher auf der Themenseite

"Schulden, Finanzvermögen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes

veröffentlichte Tabelle zur Pressemitteilung zu finden (Tabellen 71411-b01,

71411-b02, 71411-b03). Detaillierte Ergebnisse bieten auch die Tabellen 71411 in

der Datenbank GENESIS-Online.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



