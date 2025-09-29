    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Öffentliches Finanzvermögen nimmt im Jahr 2024 um 2,0 % ab / Rückgang durch Entwicklung beim Bund und bei der Sozialversicherung geprägt

    WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt wies gegenüber dem
    nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2024 ein Finanzvermögen von 1 134,2
    Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
    verringerte sich das Finanzvermögen damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,0 %
    oder 22,6 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte
    von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
    einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören
    Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum
    Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

    Finanzvermögen des Bundes nimmt um 10,6 Milliarden Euro ab

    Gegenüber dem Vorjahr sank das Finanzvermögen des Bundes um 2,4 %
    beziehungsweise 10,6 Milliarden Euro auf 435,0 Milliarden Euro. Wie im Vorjahr
    ist diese Entwicklung insbesondere durch den fortgesetzten Portfolioabbau bei
    der Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement AöR bestimmt.

    Länder mit Abbau des Finanzvermögens um 1,0 Milliarden Euro

    Das Finanzvermögen der Länder sank im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen um
    0,3 % oder 1,0 Milliarden Euro auf 281,8 Milliarden Euro. Die Entwicklung
    verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Die stärksten
    prozentualen Anstiege des Finanzvermögens gab es in Mecklenburg-Vorpommern mit
    +22,7 %, in Sachsen mit +11,0 % und in Brandenburg mit +10,8 %. Der Anstieg in
    Sachsen ist auf gestiegene Bestände beim Generationenfonds des Freistaates
    Sachsen zurückzuführen. Die größten prozentualen Rückgänge des Finanzvermögens
    verzeichneten hingegen Sachsen-Anhalt (-15,3 %), Bremen (-14,8 %) und
    Niedersachsen (-12,9 %).

    Finanzvermögen der Gemeinden nahezu unverändert

    Das Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände blieb im Jahr 2024 im
    Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von 15,6 Millionen Euro (+0,0 %) nahezu
    unverändert bei 246,9 Milliarden Euro.

    Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens wiesen die Gemeinden und
    Gemeindeverbände in Sachsen-Anhalt (+7,0 %), Mecklenburg-Vorpommern (+6,3 %) und
    Rheinland-Pfalz (+4,4 %) auf. Die Verringerung des kommunalen Finanzvermögens
    war in Schleswig-Holstein (-3,5 %), Bayern (-2,8 %) und Baden-Württemberg (-1,7
    %) am größten.

    Sozialversicherung mit Abbau des Finanzvermögens um 11,1 Milliarden Euro

    Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2024 ein Finanzvermögen beim
    nicht-öffentlichen Bereich von 170,3 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im
    Vergleich zum Vorjahr einer Verringerung um 11,1 Milliarden Euro beziehungsweise
    6,1 %.

    Methodische Hinweise:

    Zum Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen
    Bereich zählen die Vermögenspositionen Bargeld und Einlagen, Wertpapiere vom
    nicht-öffentlichen Bereich, Ausleihungen (vergebene Kredite) an den
    nicht-öffentlichen Bereich, Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors
    Staat sowie die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich.
    Weitere methodische Hinweise bieten der Statistische Bericht "Finanzvermögen des
    Öffentlichen Gesamthaushalts" sowie der Qualitätsbericht zur Statistik.

    Bei den dargestellten Werten des Finanzvermögens ist zu berücksichtigen, dass
    diese in bestimmten Fällen mit der Entwicklung des Schuldenstandes in
    Zusammenhang stehen (vgl. Pressemitteilung Nr. 275 vom 29. Juli 2025 zur
    Verschuldung des Öffentlichen Gesamthaushalts 2024). Dies ist beispielsweise der
    Fall, wenn Gelder auf Girokonten und somit Finanzvermögen für den Abbau von
    Schulden verwendet werden.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Finanzvermögen des
    Öffentlichen Gesamthaushalts". Dort ist auch die bisher auf der Themenseite
    "Schulden, Finanzvermögen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
    veröffentlichte Tabelle zur Pressemitteilung zu finden (Tabellen 71411-b01,
    71411-b02, 71411-b03). Detaillierte Ergebnisse bieten auch die Tabellen 71411 in
    der Datenbank GENESIS-Online.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen
    Telefon: +49 611 75 4203
    www.destatis.de/kontakt

    Verfasst von news aktuell
