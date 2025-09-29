    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Julius Meinl serviert Kaffee mit einer Überraschung zum Internationalen Tag des Kaffees

    Wien (ots/PRNewswire) - An diesem Internationalen Tag des Kaffees lädt der
    Premium-Kaffeeröster Julius Meinl aus Wien Kaffeeliebhaber dazu ein, inne zu
    halten, Kontakte zu knüpfen und die Freude zu feiern, die in jeder Tasse steckt.
    Am 1. Oktober 2025 erhalten Kunden, die in teilnehmenden Cafés und
    Verkaufsstellen einen Julius Meinl Kaffee bestellen ein Rubbellos - mit der
    Chance, sofort einen weiteren Kaffee gratis zu gewinnen.*

    Ein Moment zum Genießen:

    Für Julius Meinl ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine
    Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als ruhiger Moment für sich selbst, als
    herzlicher Moment mit anderen oder als wohlverdiente Pause im stressigen Alltag
    - eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Alltag.

    " Rubbellose haben etwas einzigartig Nostalgisches und Fröhliches an sich.
    Dieser Moment der Vorfreude, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel ... Es ist
    eine kleine Geste, die ein Lächeln hervorruft und den Charakter von Julius Meinl
    perfekt einfängt.

    - Christina Meinl, Familienmitglied der 5. Generation

    Feiern Sie mit uns den Tag des Kaffees!

    Am 1. Oktober laden wir Sie herzlich ein, ein teilnehmendes Café oder Restaurant
    in Ihrer Nähe zu besuchen, das Julius Meinl Kaffee serviert. Erleben Sie
    unvergessliche Kaffeemomente, echte Wiener Kaffeekultur - und ein kleines Extra
    voller Genuss und Gemeinschaft. Ganz gleich, ob Sie sich selbst etwas gönnen
    oder sich mit Ihren Lieben treffen - wir servieren Ihnen Glück in jeder Tasse.
    Bringen Sie Ihre Freunde mit, genießen Sie etwas Besonderes und sehen Sie, wer
    das Glück hat, zu gewinnen.

    Erheben wir unsere Tassen auf bedeutungsvolle Momente. Einen schönen
    Internationalen Tag des Kaffees!

    Die vollständigen Geschäftsbedingungen sowie die teilnehmenden Standorte finden
    Sie hier (https://juliusmeinl.com/de/scratch-and-win) .

    * Verfügbar solange der Vorrat reicht in teilnehmenden Filialen.

    HINWEIS FÜR REDAKTEURE

    ÜBER JULIUS MEINL

    Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der
    Welt und eine

    traditionsreiche Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit
    fünf Generationen ein

    Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung
    und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende
    Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei,
    bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu
    schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70
    Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

    Julius Meinl | Internationaler Tag des Kaffees 2025
    (https://juliusmeinl.com/de/scratch-and-win)

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782377/Julius_Meinl.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388574/Julius_Meinl_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/julius-meinl-ser
    viert-kaffee-mit-einer-uberraschung-zum-internationalen-tag-des-kaffees-30256746
    2.html

    Pressekontakt:

    Esther Rosenbaum,
    Julius Meinl Deutschland GmbH,
    E-Mail: rosenbaum@juliusmeinl.de; Agenturkontakt: Julia Martin,
    LHLK Agentur für Kommunikation GmbH,
    E-Mail: juliusmeinl@lhlk.de,
    Telefon: +49 89 720187 - 298

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69183/6126991
    OTS: Julius Meinl Deutschland GmbH




