Julius Meinl serviert Kaffee mit einer Überraschung zum Internationalen Tag des Kaffees

Wien (ots/PRNewswire) - An diesem Internationalen Tag des Kaffees lädt der

Premium-Kaffeeröster Julius Meinl aus Wien Kaffeeliebhaber dazu ein, inne zu

halten, Kontakte zu knüpfen und die Freude zu feiern, die in jeder Tasse steckt.

Am 1. Oktober 2025 erhalten Kunden, die in teilnehmenden Cafés und

Verkaufsstellen einen Julius Meinl Kaffee bestellen ein Rubbellos - mit der

Chance, sofort einen weiteren Kaffee gratis zu gewinnen.*



Ein Moment zum Genießen:





Für Julius Meinl ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine

Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als ruhiger Moment für sich selbst, als

herzlicher Moment mit anderen oder als wohlverdiente Pause im stressigen Alltag

- eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Alltag.



" Rubbellose haben etwas einzigartig Nostalgisches und Fröhliches an sich.

Dieser Moment der Vorfreude, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel ... Es ist

eine kleine Geste, die ein Lächeln hervorruft und den Charakter von Julius Meinl

perfekt einfängt.



- Christina Meinl, Familienmitglied der 5. Generation



Feiern Sie mit uns den Tag des Kaffees!



Am 1. Oktober laden wir Sie herzlich ein, ein teilnehmendes Café oder Restaurant

in Ihrer Nähe zu besuchen, das Julius Meinl Kaffee serviert. Erleben Sie

unvergessliche Kaffeemomente, echte Wiener Kaffeekultur - und ein kleines Extra

voller Genuss und Gemeinschaft. Ganz gleich, ob Sie sich selbst etwas gönnen

oder sich mit Ihren Lieben treffen - wir servieren Ihnen Glück in jeder Tasse.

Bringen Sie Ihre Freunde mit, genießen Sie etwas Besonderes und sehen Sie, wer

das Glück hat, zu gewinnen.



Erheben wir unsere Tassen auf bedeutungsvolle Momente. Einen schönen

Internationalen Tag des Kaffees!



Die vollständigen Geschäftsbedingungen sowie die teilnehmenden Standorte finden

Sie hier (https://juliusmeinl.com/de/scratch-and-win) .



* Verfügbar solange der Vorrat reicht in teilnehmenden Filialen.



HINWEIS FÜR REDAKTEURE



ÜBER JULIUS MEINL



Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der

Welt und eine



traditionsreiche Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit

fünf Generationen ein



Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung

und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende

Kaffeehäuser. Heute tragen Julius Meinl Kaffees und Tees dazu bei,

bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu

schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70

Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.



