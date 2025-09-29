Der 2025 Yidan Prize würdigt Vorreiter, die sich für die Förderung der Kompetenz im Umgang mit komplexen Systemen und für mehrsprachige Bildung einsetzen.

HONGKONG, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, eine globale philanthropische Organisation, hat die Preisträger des 2025 Yidan Prize bekannt gegeben. Professor Uri Wilensky und Mamadou Amadou Ly werden für ihre Beiträge zur Förderung der Fähigkeiten des computergestützten Denkens bzw. zum Abbau von Hindernissen für die Grundbildung mit der weltweit höchsten Auszeichnung im Bildungsbereich geehrt. Uri und Mamadou werden dem Yidan Prize Council of Laureates beitreten, einer Gemeinschaft brillanter Köpfe aus Forschung und Praxis, die sich zum Ziel gesetzt haben, zusammenzuarbeiten, Möglichkeiten zu teilen und Wege zu erkunden, um durch Bildung eine bessere Welt zu schaffen.

Das unabhängige Yidan Prize-Bewertungskomitee wählte die beiden Preisträger aus herausragenden Forschern und Praktikern aus aller Welt aus. Das Komitee betont, wie wichtig es ist, innovative und skalierbare Ideen in Zeiten rückläufiger Investitionen im Bildungsbereich anzuerkennen. Die Preisträger des 2025 Yidan Prize leisten einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der grundlegenden und wissenschaftlichen Bildung, indem sie Schüler dabei unterstützen, sich voll und ganz am Unterricht zu beteiligen und sich als Weltbürger in die Gesellschaft einzubringen.

„Bildung erschließt Potenziale." Sie vermittelt Einzelpersonen und Gesellschaften die Fähigkeiten, kontinuierlich zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen und in einer sich wandelnden Welt erfolgreich zu sein. An einem Scheideweg der globalen Entwicklung stehen wir fest zu unserem Engagement für Bildung. Der Yidan Prize soll als Leuchtturm dienen, um Möglichkeiten aufzuzeigen und durch Bildung eine bessere Zukunft zu gestalten", erklärte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize.

Der Yidan Prize würdigt Vorreiter in der Bildungsforschung und Bildungsentwicklung, deren Arbeit zukunftsorientiert, innovativ, transformativ und nachhaltig ist. Professor Uri Wilensky und Mamadou Amadou Ly erhalten jeweils 30 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 3,8 Millionen US-Dollar), wovon die Hälfte ein uneingeschränkter Projektfonds in Höhe von 15 Millionen Hongkong-Dollar ist, um ihre Bildungsinitiativen auszuweiten und zu skalieren. Bis heute hat die Yidan Prize Foundation insgesamt 540 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 69,2 Millionen US-Dollar) vergeben, um herausragende Leistungen und innovative Arbeiten in über 50 Ländern zu würdigen.