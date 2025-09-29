Barclays hebt Ziel für Schneider Electric etwas - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 235,9 auf Tradegate (29. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 135,83 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+19,25 % bedeutet.