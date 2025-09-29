ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Schneider Electric etwas - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel für Schneider Electric auf 232 Euro
- Einstufung bleibt bei "Equal Weight" trotz Anpassungen
- Höhere Bewertungsprämie wegen überlegenen Wachstum
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 235,9 auf Tradegate (29. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 135,83 Mrd..
Schneider Electric zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+19,25 % bedeutet.
