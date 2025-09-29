Größter Deal des Unternehmens
Warren Buffetts Aktienfavorit steht vor Milliarden-Abspaltung
Occidental Petroleum plant den Verkauf seiner Chemiesparte OxyChem. Der Deal könnte über 10 Milliarden US-Dollar bringen.
- Occidental Petroleum plant OxyChem-Verkauf über 10 Mrd.
- Größte Veräußertung in der Unternehmensgeschichte.
- Offizielle Ankündigung könnte bald erfolgen.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Occidental Petroleum prüft den Verkauf seines Chemiegeschäfts OxyChem. Laut einem Bericht der Financial Times könnte der Wert des Deals mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen.
Das in Houston ansässige Unternehmen würde damit die größte Veräußerung seiner Geschichte abschließen. Aus internen Kreisen hieß es, dass der Schritt zur Entstehung eines der größten unabhängigen Petrochemieunternehmen weltweit führen könnte.
Occidental Petroleum, das zu den wichtigsten Beteiligungen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway zählt, hat in den vergangenen Jahren mehrfach Vermögenswerte verkauft, um seine Schuldenlast zu senken. Eine offizielle Ankündigung zum Verkauf von OxyChem könnte laut Financial Times innerhalb weniger Wochen erfolgen.
Die Aktie hat in den vergangenen 3 Monaten bereits etwa 12 Prozent zugelegt:
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion