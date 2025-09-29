Warren Buffetts Aktienfavorit steht vor Milliarden-Abspaltung

Occidental Petroleum prüft den Verkauf seines Chemiegeschäfts OxyChem. Laut einem Bericht der Financial Times könnte der Wert des Deals mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das in Houston ansässige Unternehmen würde damit die größte Veräußerung seiner Geschichte abschließen. Aus internen Kreisen hieß es, dass der Schritt zur Entstehung eines der größten unabhängigen Petrochemieunternehmen weltweit führen könnte.