    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOccidental Petroleum AktievorwärtsNachrichten zu Occidental Petroleum

    Größter Deal des Unternehmens

    2241 Aufrufe 2241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warren Buffetts Aktienfavorit steht vor Milliarden-Abspaltung

    Occidental Petroleum plant den Verkauf seiner Chemiesparte OxyChem. Der Deal könnte über 10 Milliarden US-Dollar bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Occidental Petroleum plant OxyChem-Verkauf über 10 Mrd.
    • Größte Veräußertung in der Unternehmensgeschichte.
    • Offizielle Ankündigung könnte bald erfolgen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Größter Deal des Unternehmens - Warren Buffetts Aktienfavorit steht vor Milliarden-Abspaltung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Occidental Petroleum prüft den Verkauf seines Chemiegeschäfts OxyChem. Laut einem Bericht der Financial Times könnte der Wert des Deals mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Das in Houston ansässige Unternehmen würde damit die größte Veräußerung seiner Geschichte abschließen. Aus internen Kreisen hieß es, dass der Schritt zur Entstehung eines der größten unabhängigen Petrochemieunternehmen weltweit führen könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    467,43€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    536,30€
    Basispreis
    3,05
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Occidental Petroleum, das zu den wichtigsten Beteiligungen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway zählt, hat in den vergangenen Jahren mehrfach Vermögenswerte verkauft, um seine Schuldenlast zu senken. Eine offizielle Ankündigung zum Verkauf von OxyChem könnte laut Financial Times innerhalb weniger Wochen erfolgen.

    Die Aktie hat in den vergangenen 3 Monaten bereits etwa 12 Prozent zugelegt:

    Occidental Petroleum

    +1,02 %
    +0,51 %
    +2,90 %
    +11,69 %
    -5,25 %
    -18,59 %
    +355,57 %
    -27,10 %
    +346,06 %
    ISIN:US6745991058WKN:851921

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Größter Deal des Unternehmens Warren Buffetts Aktienfavorit steht vor Milliarden-Abspaltung Occidental Petroleum plant den Verkauf seiner Chemiesparte OxyChem. Der Deal könnte über 10 Milliarden US-Dollar bringen.