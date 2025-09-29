    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Warum Gold wegen Trump auf ein neues Allzeithoch steigt!

    Trump mit seiner erneuten Attacke auf Fed-Chef Powell und der drohende government shutdown in den USA

    Gold steigt auch heute wieder auf ein neues Allzeithoch über der 3800er-Marke - dafür gibt es zwei Auslöser: Trump mit seiner erneuten Attacke auf Fed-Chef Powell und der drohende government shutdown in den USA. Heute trifft sich Trump mit den Vertretern der beiden großen US-Parteien - aber die Fronten sind verhärtet, eine kurzfristige Lösung daher eher unwahrscheinlich. Am Wochenende hat Trump ein Cartoon mit sich und Fed-Chef Powell gepostet mit dem Text: "You are fired"! Die erneute Attacke Trumps schwächt den Dollar und stärkt Gold weiter, das ohnehin von der geopolitischen Unsicherheit profitiert..

    Hinweise aus Video:

    1. Finanzkrise 2.0: Wiederholt sich Geschichte doch?

    2. Goldpreis erreicht Allzeithoch bei 3.812 Dollar – endlich ein neuer gewichtiger Grund

     

    Das Video "Warum Gold wegen Trump auf ein neues Allzeithoch steigt!" sehen Sie hier..



