Warum Gold wegen Trump auf ein neues Allzeithoch steigt!

Gold steigt auch heute wieder auf ein neues Allzeithoch über der 3800er-Marke - dafür gibt es zwei Auslöser: Trump mit seiner erneuten Attacke auf Fed-Chef Powell und der drohende government shutdown in den USA. Heute trifft sich Trump mit den Vertretern der beiden großen US-Parteien - aber die Fronten sind verhärtet, eine kurzfristige Lösung daher eher unwahrscheinlich. Am Wochenende hat Trump ein Cartoon mit sich und Fed-Chef Powell gepostet mit dem Text: "You are fired"! Die erneute Attacke Trumps schwächt den Dollar und stärkt Gold weiter, das ohnehin von der geopolitischen Unsicherheit profitiert..

Hinweise aus Video: