"Phishing" auf der Jagd nach deinem Passwort - Die FMA-...

    Wien (APA-ots) - Wer kennt es nicht? "Klicken Sie hier, um Ihre Daten zu bestätigen"
    und schon ist es passiert. Immer häufiger werden Verbraucher.innen Opfer sogenannter Phishing-Angriffe. Dabei versuchen Betrüger:innen über verschiedene Wege wie etwa SMS oder E-Mail in den Besitz persönlicher Daten und Passwörter zu gelangen. Wie Sie sich vor solchen Angriffen schützen können und welche Gefahren hinter diesen Betrugsmaschen stecken erfahren Sie im aktuellen Kurzvideo der FMA.

    Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram- Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. Wie bei Instagram und Podcast wurde die FMA auch bei der Videoproduktion wieder unterstützt von der Content Agentur Austria. Diese ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit Content-Dienstleitungen.

