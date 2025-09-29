    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Bester Monat seit Börsendebüt

    Alibaba: Kursziel um 49 Prozent erhöht – Aktie zerlegt Rivalen im Hang Seng Tech

    Alibaba zieht Investoren in den Bann: Dank Cloud- und KI-Boom haben Analysten ihre Kursziele kräftig angehoben. Die Aktie erlebt den besten Monat seit dem Börsendebüt 2019.

    Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

    Die Aktien der Alibaba Group haben zu Wochenbeginn deutlich zugelegt, nachdem Analysten ihre Einschätzungen zu den Wachstumsaussichten des Cloud- und KI-Geschäfts anhoben. Morningstar erhöhte den fairen Wert der American Depositary Receipts (ADRs) sowie der in Hongkong notierten Aktien um 49 Prozent auf 267 US-Dollar bzw. 260 Hongkong-Dollar. Die in Hongkong notierte Aktie kletterte am Montag um bis zu 4,1 Prozent auf über 173 Hongkong-Dollar und liegt damit im September rund 50 Prozent im Plus – die beste Monatsperformance seit dem Börsengang 2019.

    "Die Aktien scheinen unterbewertet zu sein", schrieb Chelsey Tam, Senior Equity Analyst bei Morningstar. "Die erhöhten Investitionen von Alibaba in Rechenzentren im Ausland, die wettbewerbsfähige Leistung, die weit verbreitete Nutzung seiner Open-Source-Modelle und die verbesserte Leistung seines selbst entwickelten Chips unterstützen das Umsatzwachstum im Cloud-Bereich."

    Auch Morgan Stanley zeigte sich nach der jüngsten Konferenz in Hangzhou bullish und erhöhte das Kursziel für die ADRs um 21 Prozent auf 200 US-Dollar. In Hangzhou hatte Alibaba eine Ausweitung der Investitionen in künstliche Intelligenz sowie eine Partnerschaft mit Nvidia bekanntgegeben. "Wir erhöhen unsere Cloud-Wachstumsprognosen auf 32 Prozent für das Fiskaljahr 2026 und auf 40 Prozent für 2027, angetrieben durch erhöhte Investitionen, Modell-Upgrades, strategische Partnerschaften und eine beschleunigte internationale Expansion", schrieb ein Team um Gary Yu.

    Der Optimismus der Analysten wird durch operative Daten gestützt. Im letzten Quartal meldete Alibaba ein dreistelliges Wachstum bei KI-Produkten und einen Umsatzsprung in der Cloud-Sparte, der über den Erwartungen lag. Auch Investoren greifen wieder zu: Cathie Woods Ark Investment Management eröffnete in diesem Monat erstmals seit vier Jahren wieder Positionen in Alibabas ADRs.

    Bloomberg Intelligence sieht in den verstärkten KI-Initiativen einen möglichen Wendepunkt für den chinesischen Technologiesektor. "Alibabas beschleunigter Vorstoß im Bereich KI – erhöhte Ausgabenpläne und eine vertiefte Partnerschaft mit Nvidia – unterstreicht, dass Chinas KI-Zyklus möglicherweise gerade erst beginnt", schrieben die Analysten Marvin Chen und Jason Liao. Gemeinsam mit den Fortschritten von Baidu könne Chinas Aktienmarkt wieder stärker in der globalen KI-Entwicklung mitspielen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


