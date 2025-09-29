    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKellanova AktievorwärtsNachrichten zu Kellanova

    Kellanova - Aktienkurs springt nach oben +4,99 % - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Kellanova Aktie, bisher, um +4,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kellanova Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kellanova ist ein führendes Lebensmittelunternehmen, das sich auf Frühstücksflocken und Snacks spezialisiert hat. Es konkurriert mit General Mills und Nestlé und hebt sich durch nachhaltige Praktiken und innovative Produkte ab.

    Kellanova Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kellanova Aktie. Mit einer Performance von +4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kellanova in den letzten drei Monaten Verluste von -0,79 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Kellanova Aktie damit um +1,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,85 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

    Kellanova Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,50 %
    1 Monat -1,99 %
    3 Monate -0,79 %
    1 Jahr -7,54 %

    Informationen zur Kellanova Aktie

    Es gibt 348 Mio. Kellanova Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,96 Mrd.EUR wert.

    Kellanova Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kellanova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kellanova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kellanova

    +3,45 %
    +1,47 %
    -2,50 %
    -1,72 %
    -7,66 %
    -10,73 %
    +22,17 %
    +11,60 %
    +236,80 %
    ISIN:US4878361082WKN:853265



