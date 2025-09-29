Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 128,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,72 Prozent.

Aktuell stehen in der Eurozone nur noch die von der EU erhobenen Zahlen zur Wirtschaftsstimmung (ESI) auf dem Kalender. "Das heute zu veröffentlichende Economic Sentiment aus der Eurozone wird das Bild einer mühsamen wirtschaftlichen Erholung bestätigen, ohne Marktimplikationen für EZB-Erwartungen und längere Laufzeiten zu haben", schreiben die Experten der Dekabank. Experten erwarten, dass die EZB die Zinsen auf absehbare Zeit nicht antasten wird. Impulse könnten laut Dekabank später aus den USA kommen.