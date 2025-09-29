Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

29.09.2025 / 10:36 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Gewinnwarnung

Recommendation: Kaufen

from: 29.09.2025

Target price: EUR24

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 24,00.

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert hat seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt. Während die Umsatzerlöse weiterhin auf Kurs sind, um die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd. zu erreichen, waren die Gewinne aufgrund der Zusammensetzung der seit Jahresbeginn verkauften Fahrzeuge volatiler. Der Absatz setzte sich aus einer Mischung aus neu produzierten Wohnwagen, alten Lagerbeständen, die aus den Büchern genommen wurden, und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern zurückgekauft wurden, zusammen. Überbestände in den Vertriebskanälen sind nach wie vor ein branchenweites Problem, das weiterhin Preisnachlässe erforderlich macht. Die nach unten korrigierte Gewinnprognose sieht nun eine AEBITDA-Marge von 3,2% bis 4,2% vor (bisher: 5,0% bis 5,5%). Wir haben unsere Schätzung für 2025 auf den unteren Wert angepasst und auch unsere Gewinnziele für 2026 reduziert, bis wir klare Anzeichen dafür haben, dass alle Lagerbestandsprobleme der Vergangenheit angehören. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt einen fairen Wert von EUR24 (bisher: EUR27). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (Aufwärtspotenzial: 52%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 27.00 to EUR 24.00.

Abstract:

Knaus Tabbert has lowered earnings guidance for 2025. While revenues have remained on pace to hit the ~EUR1bn topline guide, earnings have been more volatile, due to the blend of vehicles sold YTD. Sales have comprised a mix of newly produced RVs, old inventory being cleared from the books, and vehicles bought back from insolvent dealers. Excess inventory in the distribution channels remains an industry wide issue that still requires discounts. The dialled down earnings guidance now calls for an AEBITDA margin of 3.2% to 4.2% (old: 5.0% to 5.5%). We have adjusted 2025 FBe to the low end of guidance and also reduced our 2026 earnings targets pending clear signs that inventory issues are in the rear view mirror. Our updated DCF model points to fair value of EUR24 (old: EUR27). We remain Buy-rated on KTA (upside: 52%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee5ec7333a4fa9a745d6c3644267e4dd

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2205098 29.09.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 16,28 auf Tradegate (29. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um -22,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,48 %. Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 165,41 Mio.. Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.



