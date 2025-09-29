Original-Research
Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...
- Knaus Tabbert senkt Gewinnprognose für 2025 deutlich.
- Umsatz bleibt stabil, aber Gewinn volatil durch Lagerbestände.
- Kaufempfehlung bleibt, Kursziel auf EUR 24 gesenkt.
^
Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH
29.09.2025 / 10:36 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG
Company Name: Knaus Tabbert AG
ISIN: DE000A2YN504
Reason for the research: Gewinnwarnung
Recommendation: Kaufen
from: 29.09.2025
Target price: EUR24
Target price on sight of: 12 Monate
Last rating change: -
Analyst: Ellis Acklin
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 24,00.
Zusammenfassung:
Knaus Tabbert hat seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt. Während die Umsatzerlöse weiterhin auf Kurs sind, um die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd. zu erreichen, waren die Gewinne aufgrund der Zusammensetzung der seit Jahresbeginn verkauften Fahrzeuge volatiler. Der Absatz setzte sich aus einer Mischung aus neu produzierten Wohnwagen, alten Lagerbeständen, die aus den Büchern genommen wurden, und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern zurückgekauft wurden, zusammen. Überbestände in den Vertriebskanälen sind nach wie vor ein branchenweites Problem, das weiterhin Preisnachlässe erforderlich macht. Die nach unten korrigierte Gewinnprognose sieht nun eine AEBITDA-Marge von 3,2% bis 4,2% vor (bisher: 5,0% bis 5,5%). Wir haben unsere Schätzung für 2025 auf den unteren Wert angepasst und auch unsere Gewinnziele für 2026 reduziert, bis wir klare Anzeichen dafür haben, dass alle Lagerbestandsprobleme der Vergangenheit angehören. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt einen fairen Wert von EUR24 (bisher: EUR27). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (Aufwärtspotenzial: 52%).
First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 27.00 to EUR 24.00.
Abstract:
Knaus Tabbert has lowered earnings guidance for 2025. While revenues have remained on pace to hit the ~EUR1bn topline guide, earnings have been more volatile, due to the blend of vehicles sold YTD. Sales have comprised a mix of newly produced RVs, old inventory being cleared from the books, and vehicles bought back from insolvent dealers. Excess inventory in the distribution channels remains an industry wide issue that still requires discounts. The dialled down earnings guidance now calls for an AEBITDA margin of 3.2% to 4.2% (old: 5.0% to 5.5%). We have adjusted 2025 FBe to the low end of guidance and also reduced our 2026 earnings targets pending clear signs that inventory issues are in the rear view mirror. Our updated DCF model points to fair value of EUR24 (old: EUR27). We remain Buy-rated on KTA (upside: 52%).
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie
Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 16,28 auf Tradegate (29. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um -22,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 165,41 Mio..
Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.
