Europa baut eine Drohnenmauer – DroneShield-Aktie explodiert zweistellig

DroneShield hat 2025 bereits zahlreiche Aufträge im In- und Ausland gewonnen, darunter aus den USA, Europa und Lateinamerika. Mitte September überschritt das Unternehmen zudem die Marke von 4.000 weltweit verkauften Systemen. "Die Marke von 4.000 Systemen im Einsatz ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team und unsere Kunden", sagte CEO Matt McCrann. "Sie unterstreicht die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Lösungen im Einsatz und das Vertrauen derjenigen, die sich auf sie verlassen."

Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield hat ihre Rallye zu Wochenbeginn fortgesetzt und stieg in Sydney um 17,96 Prozent auf 4,40 australische Dollar. Damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresbeginn auf rund 475 Prozent, allein in den letzten fünf Handelstagen kletterte der Wert um etwa ein Drittel. Neue Unternehmensmeldungen gab es zwar nicht, Anleger setzen aber weiter auf die starken Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Zusätzlichen Rückenwind brachte eine politische Entscheidung in Europa. Die europäischen Verteidigungsminister beschlossen am Freitag den Aufbau einer kontinentalen "Drohnenmauer", die Grenzen besser vor illegalen Drohnen schützen soll. Der Fokus liegt auf Erkennungssystemen – genau dem Kerngeschäft von DroneShield. Jüngste Vorfälle wie Flughafenschließungen in Dänemark nach Drohnensichtungen verdeutlichten die Dringlichkeit. Für das Unternehmen könnte dies einen milliardenschweren Markt erschließen.

Parallel dazu hoben Analysten ihre Gewinnprognosen deutlich an. Shaw and Partners erhöhte die Schätzungen für 2025 um 2,6 Prozent und für 2026 um 7,9 Prozent. Grundlage sind die starken Halbjahreszahlen: DroneShield steigerte den Umsatz um 210 Prozent auf 72,3 Millionen australische Dollar (rund 47,7 Millionen US-Dollar) und verzeichnete das profitabelste Halbjahr der Firmengeschichte.

Neben der Expansion in Europa baut das Unternehmen auch seine Aktivitäten in den USA massiv aus. Die dortige Belegschaft soll sich mehr als verdoppeln, um Forschung und Entwicklung im Bereich KI-gestützter Drohnenabwehrtechnologie voranzutreiben. Zusammen mit den Produktionskapazitätserweiterungen in Australien schafft dies die Basis für weiteres Wachstum.

Die Kursrallye hat damit ein solides Fundament. Geopolitische Spannungen, staatliche Sicherheitsinitiativen und eine starke Auftragslage machen DroneShield zu einem der aussichtsreichsten Titel im Verteidigungssektor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,82 % und einem Kurs von 2,44EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.





