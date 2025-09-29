    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsMDAX IndexvorwärtsNachrichten zu MDAX

    Redcare schwächeln nach Ausstieg des Finanzchefs

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Redcare Pharmacy fallen um bis zu 5 Prozent.
    • Finanzchef Jasper Eenhorst tritt ungünstig zurück.
    • Aktie hat 2023 über 40 Prozent an Wert verloren.
    Foto: sven simon/rene traut - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Redcare Pharmacy sind am Montag nach einer Personalie zeitweise um bis zu 5 Prozent gefallen. Mit 73,10 Euro rückte das jüngste Jahrestief bei 69,65 Euro wieder in den Fokus, bevor sich das Minus zuletzt wieder auf knapp drei Prozent verringerte.

    Die Nachricht über den Ausstieg des Finanzchefs Jasper Eenhorst komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass er nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse. Man könne es so interpretieren, dass er selbst etwas die Zuversicht verloren habe.

    Eenhorst ist aus dem Vorstand ausgeschieden, wird aber laut Redcare noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.

    Die Redcare-Pharmacy-Aktie büßte im bisherigen Jahresverlauf mehr als 40 Prozent ein und ist damit einer der schwächsten Werte im MDax ./ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 30.180 auf Ariva Indikation (29. September 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +0,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +96,98 %/+181,02 % bedeutet.




