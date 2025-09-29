JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ambitionierte Mittelfristziele ausgegeben, schrieb Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies dürfte aber Fragen aufwerfen, ob die Planungen nicht zu ehrgeizig für eine Umsetzung sind./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 7,88EUR auf Tradegate (29. September 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

