    Airubs-Vorstandsmitglied warnt

    Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland schlecht auf Drohnenabwehr vorbereitet.
    • Rechtliche Lücken bei Abwehrmaßnahmen unklar.
    • Bundeswehr hat kaum geeignete Bewaffnung dafür.
    Airubs-Vorstandsmitglied warnt - Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt
    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland ist nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte , Michael Schöllhorn, nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen etwa aus Russland vorbereitet. Das gelte sowohl für Abwehrwaffen als auch die rechtliche Situation, sagte Schöllhorn im Podcast "Ronzheimer". "Ich glaube, unser System braucht zu lange, um sich an die sehr, sehr schnell, wachsende Bedrohungslage anzupassen."

    Mit Flügen von Militärjets oder Drohnen über Nato-Gebiet bezwecke der russische Präsident Wladimir Putin, die Grenzen auszutesten und ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung entstehen zu lassen, sagte Schöllhorn.

    Professionell ausgerüstete Drohnen seien heutzutage "relativ resistent" gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: "Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens dann auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Maßnahmen zu treffen."

    Eine Drohne abschießen könne im Zweifel nur die Bundeswehr. Es gebe aber dafür aber kaum eine geeignete Bewaffnung. Über einer Stadt werde man keine Luft-Luft-Rakete einsetzen können./brd/DP/zb

    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 197,0 auf Tradegate (29. September 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.

