Alle einsteigen: Top-Dividendenwachstumswert vor neuen Allzeithochs!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche –

Abbott Laboratories

Ein Skandal um missachtete Hygienestandards und verunreinigte Babynahrung, eine Werkschließung in Folge einer Überschwemmung und volle Lager bei den Kunden der Diagnostiksparte nach dem Ende der Corona-Pandemie – der in der Vergangenheit so wachstumsstarke Life-Science-Konzern Abbott Laboratories, kurz Abbott, hatte in den zurückliegenden Jahren mit zahlreichen Problemen zu kämpfen.

Das hemmte auch die Kursentwicklung des bei Anlegerinnen und Anlegern beliebten Dividendenwachstumswert. Die magere Bilanz gegenüber dem Stand vom 29. September 2022 ist (inklusive Ausschüttungen) ein Plus von 41,8 Prozent. Demgegenüber kommt der US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf Zugewinne in Höhe von 90,1 Prozent.

Unternehmen und Aktie gewinnen langsam wieder an Fahrt

Doch dank Produktinnovationen insbesondere in der Medizintechniksparte sowie im Geschäft mit klassischen Arzneimitteln ist der Konzern zurück auf Wachstumskurs. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete Abbott mit 7,4 Prozent das größte Umsatzwachstum seit 3 Jahren. Das hat sich in einer längst angelaufenen Erholung der Aktie niedergeschlagen. Die könnte mittelfristig nicht nur an Fahrt aufnehmen, sondern auch für neue Allzeithochs sorgen, denn die Anteile handeln mit einer Untertassenformation wie aus dem Lehrbuch.

Ein Schnäppchen ist die Aktie zwar nicht, aber im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist die Unternehmensbewertung angemessen und lässt Luft nach oben. Das gilt auch für die Dividende, welche in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,6 Prozent gestiegen ist. Damit könnten die Anteile jetzt sowohl Ausbruchstradern als auch Anlegerinnen auf der Suche nach einem besonders werthaltigen Investment Chancen bieten.

Abbott Laboratories Chartsignale

Cup-and-Handle-Pattern: Die Aktie handelt mit einer lehrbuchartigen Untertassenformation. Die gelten in der Chartanalyse als äußerst bullish.

Die Aktie handelt mit einer lehrbuchartigen Untertassenformation. Die gelten in der Chartanalyse als äußerst bullish. Ausbruchschance: Abbott handelt jenseits des Widerstands bei 140 US-Dollar mit der Chance auf einen Ausbruch und der Möglichkeit einer dynamischen Anschlussrallye.

Abbott handelt jenseits des Widerstands bei 140 US-Dollar mit der Chance auf einen Ausbruch und der Möglichkeit einer dynamischen Anschlussrallye. Intakter Aufwärtstrend: Die Anteile handeln seit rund zwei Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend, der auch die Zollpanik überstanden hat.

Die Anteile handeln seit rund zwei Jahren in einem stabilen Aufwärtstrend, der auch die Zollpanik überstanden hat. Starke Absicherungen: Zur Unterseite ist die Abbott-Aktie durch zahlreiche Unterstützungen gesichert. Das reduziert Verlustrisiken.

Qualität zu einem fairen Preis – und eine Ausbruchschance!

Langfristig hat die Aktie von Abbott keine Mühe, den US-Gesamtmarkt zu schlagen, doch der lange zuverlässige Kursmotor war nach dem Ende der Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Neben den eingangs geschilderten Schwierigkeiten hatte die Aktie auch mit einer hohen Bewertung zu kämpfen. Das führte zu einer mehrjährigen Konsolidierungsphase.

Seit rund zwei Jahren hat jedoch eine Erholung eingesetzt. Dadurch ist ein markantes Verlaufsmuster entstanden: Abbott handelt in einer Untertassenformation beziehungsweise sogar in einem Cup-and-Handle-Pattern, also einer „Tasse mit Henkel“. Dabei wird eine U-förmige Konsolidierung durch einen Abwärtstrend ergänzt. Ein solcher kann seit dem Jahreswechsel beobachtet werden.

Dieses Chartmuster ist ganz klar bullish

Cup-and-Handle-Pattern sind als äußerst bullish zu bewerten und werden in aller Regel von großen charttechnischen Ausbrüchen gefolgt. Die Systematik ist dabei mit einer Bullenflagge vergleichbar: Nach zwischenzeitlich starken Kursgewinnen wird die Rallye konsolidiert, technische Überhitzungen werden abgebaut – und damit das Potenzial für einen weiteren Aufwärtsimpuls geschaffen. Genau das ist gegenwärtig bei Abbott der Fall.

Zum Jahreswechsel waren die Anteile vor allem im Relative-Stärke-Index (RSI) überkauft. Diese Überhitzung wurde inzwischen konsolidiert. Dabei konnte im Juni sogar die 200-Tage-Linie erfolgreich als langfristige Unterstützung getestet werden, ehe eine Erholung von überverkauften Niveaus an die Abwärtstrendtrendoberkante einsetzte.

Technische Indikatoren deuten auf Rallyefortsetzung hin

Genau hier handelt Abbott mit einer Ausbruchschance, welche für einen Abschluss der Untertassenformation sorgen würde. Das ist gleichbedeutend mit einem Anstieg über 140 US-Dollar beziehungsweise das alte Allzeithoch, welcher von einer Anschlussrallye gefolgt werden dürfte. Der intakte Aufwärtstrend mit ansteigenden technischen Indikatoren spricht für eine solche Möglichkeit.

Vor allem der Trendstärkeindikator MACD, welcher trotz der Konsolidierung in den vergangenen Monaten ein Niveau oberhalb der Nulllinie behaupten konnte, ist ein Indiz hierfür, da er einen unveränderten, übergeordneten Aufwärtstrend anzeigt. Gleichzeitig ist die Aktie nach unten durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risko-Verhältnis auf der Oberseite.

Angemessene Bewertung, sichere Dividende

Ihre zwischenzeitliche Überbewertung hat die Aktie abgebaut. Für das kommende Geschäftsjahr handelt das Unternehmen zum 23,6-Fachen der erwarteten Gewinne. Das liegt zwar über dem Branchendurchschnitt, ist für Abbott als Qualitätsunternehmen aber üblich. Gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 24,6 handelt die Aktie dagegen mit einem kleinen Abschlag.

Bei den übrigen Bewertungsvielfachen sind gegenüber der historischen Norm Aufschläge im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Eine strukturelle Unterbewertung liegt damit zwar nicht vor, die Bewertung dürfte höheren Kursen der Aktie aber auch nicht im Weg stehen – insbesondere dann nicht, wenn das Unternehmen die zuletzt gezeigte Wachstumsbeschleunigung behaupten kann.

Mit Blick auf die Dividende erhalten Anlegerinnen und Anleger derzeit 1,77 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 47,4 Prozent. Das dürfte für Abbott niedrig genug sein, an seinen konsequenten Anhebungen (zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich) festhalten zu können. Die Verschuldung ist in den vergangenen Jahren ebenso zuverlässig adressiert worden und liegt netto bei überschaubaren 6,2 Milliarden US-Dollar.

Expertinnen und Experten sind zuversichtlich

An der Wall Street genießen Unternehmen und Aktie großes Vertrauen. Bei insgesamt 28 Empfehlungen kommt Abbott aktuell auf 20 positive Bewertungen, darunter 14 Kaufempfehlungen. Weitere 7 Expertinnen und Experten raten zum Halten der Anteile, während nur eine negative Analystenstimme das Reduzieren von Positionen empfiehlt.

Der als fair angegebene Wert liegt im Mittel bei 142,72 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einer Upside von 6,9 Prozent. Der pessimistische Experte gibt als Fair Value 122 US-Dollar an, während der größte der Optimisten die Aktie bei 159 US-Dollar sieht. Während das untere der Kursziele im Bereich der Horizontalunterstützung von 120 US-Dollar liegt, deutet die derzeit höchste Analystenschätzung auf einen Ausbruch und neue Allzeithochs hin.

Abbott Laboratories auf einen Blick

ISIN: US0028241000

US0028241000 Börsenwert: 232,44 Milliarden US-Dollar

232,44 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,77 Prozent

1,77 Prozent KGVe 2026: 23,6

23,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 115,3EUR auf Tradegate (29. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.