Ein sicherer Himmel über Vietnam mit dem FREQUENTIS Monitoring-System

Das Ho Chi Minh ATCC ist für eine der verkehrsreichsten Fluginformationsregionen in Südostasien verantwortlich, und bildet einen wichtigen Korridor für internationale Strecken, die Asien, Europa und Australien verbinden. Frequentis wird sein Advanced Network Management System (A-NMS) als technisches Überwachungssystem (Technical Monitoring System, TMS) für das Ho Chi Minh ATCC Projekt und damit die Tools liefern, die nötig sind, um mit der wachsenden Nachfrage im Luftraum Schritt zu halten und gleichzeitig die Sicherheitsstandards aufrecht zu erhalten.

Wien (IRW-Press/29.09.2025) - * Frequentis wird sein Advanced Network Management System für das Ho Chi Minh Air Traffic Control Centre (ATCC) in Vietnam liefern * Die Lösung ermöglicht eine Ende-zu-Ende-Überwachung aller Flugverkehrsdienste des Ho Chi Minh FIR zur Verbesserung der Sicherheit und Betriebskontrolle und wird über 134.000 Flüge jährlich unterstützen * Erweiterte Dashboards und Berichtsfunktionen werden der Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM) dabei helfen, komplexe Überwachungsaufgaben zu vereinfachen

Aufgrund des immer komplexer werdenden Flugverkehrs stehen Flugsicherungsdienstleister vor wachsenden Herausforderungen bei der Überwachung und Steuerung ihrer Netzwerkinfrastruktur, insbesondere bei der Bewertung der Einflüsse auf ihre wichtigsten Dienste. Die A-NMS-Lösung von Frequentis adressiert diesen Bedarf. Sie überwacht Infrastrukturelemente im Zusammenhang mit Sprach- und Datenverkehr, bietet Echtzeit-Einblicke und zeigt einzigartige Statusansichten für jeden sicherheitskritischen Dienst an. Anders als konventionelle Monitoring-Systeme ermöglicht dies den technischen Teams, Aufgaben zu priorisieren und Probleme zu minimieren, bevor sie den Flugbetrieb beeinträchtigen.

Das System ist für die Überwachung mehrerer verschiedener Dienste konzipiert – unter anderem Funk (HF/VHF), Telefonie, Radar und automatische abhängige Überwachung. Es ist sowohl in Bezug auf Größe als auch Umfang vollständig skalierbar, was eine leichte Anpassung an künftige Erweiterungen sowie Adaptierungen in der Kundeninfrastruktur gewährleistet und damit Investitionen absichert und einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.

Die Lösung beinhaltet:

* Überwachungsdashboards für Flugsicherungsdienste: Eine benutzer:innenfreundliche Schnittstelle, die die Überwachung komplexer Flugverkehrsdienstketten erleichtert

* Ende-zu-Ende Flugsicherungsdienstüberwachung: Laufendes Tracking der kritischen Systeme, die den Flugverkehr unterstützen, was eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit garantiert

* Fortgeschrittene Berichte: Anpassbare Berichtstools, die klare Statistiken über Systemleistung und Trends liefern