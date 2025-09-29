Warren Buffetts Indikator explodiert – droht der brutalste Crash aller Zeiten?

Buffett hatte 2001 in einem Gastbeitrag für das Fortune-Magazin gewarnt: "Wenn das prozentuale Verhältnis auf 70 Prozent oder 80 Prozent fällt, dürfte der Kauf von Aktien für Sie sehr gut funktionieren. Wenn sich das Verhältnis 200 Prozent nähert – wie es 1999 und teilweise 2000 der Fall war –, spielen Sie mit dem Feuer." Heute, bei 218 Prozent, ist der Indikator weit über diese Schwelle hinaus.

Der sogenannte Buffett-Indikator, einst von Warren Buffett selbst als "wahrscheinlich den besten Einzelmaßstab für die aktuelle Bewertung von Aktien" bezeichnet, hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das Verhältnis zwischen dem Gesamtwert der US-Börsenunternehmen, gemessen am Wilshire 5000 Index, und dem Bruttosozialprodukt der USA liegt aktuell bei 218 Prozent. Damit übersteigt er nicht nur die Höchststände der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, sondern auch den Peak während der Pandemie-Rallye 2021, als er rund 190 Prozent erreichte.

Getrieben wird die Rallye vor allem durch die größten US-Technologiekonzerne, die Milliarden in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz investieren und dafür mit immer höheren Bewertungsmultiplikatoren belohnt werden. Das lässt die Marktkapitalisierungen deutlich schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Auch andere Kennzahlen deuten auf Übertreibungen hin: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis des S&P 500 erreichte laut Bespoke Investment Group jüngst 3,33 – ein Rekordwert, verglichen mit 2,27 zur Dotcom-Zeit und 3,21 während der Covid-Blase.

Tipp aus der Redaktion

Gleichzeitig gibt es Stimmen, die den Aussagewert des Buffett-Indikators infrage stellen. Die US-Wirtschaft sei heute weniger kapitalintensiv und stärker von immateriellen Werten wie Software, Daten und geistigem Eigentum geprägt, weshalb traditionelle Maßstäbe wie BIP diese Entwicklung nur unvollständig abbildeten. Höhere Bewertungen könnten in diesem Kontext teilweise gerechtfertigt sein.

Buffett selbst hat sich seit Jahren nicht mehr zu dem Indikator geäußert. Auffällig ist jedoch, dass Berkshire Hathaway inzwischen über eine Cash-Reserve von 344,1 Milliarden US-Dollar verfügt und in elf Quartalen in Folge mehr Aktien verkauft als gekauft hat. Während sich Buffett auf den Führungswechsel zu Greg Abel vorbereitet, hält er an einer defensiven Bilanzpolitik fest.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





