Vom Bewerbermarkt zum Arbeitgebermarkt / Der Arbeitsmarkt kippt: Unternehmen haben die Wahl, doch wer nur auf Perfektion setzt, könnte morgen Talente vermissen (FOTO)

Paderborn (ots) - Die Konjunktur stagniert, die deutsche Wirtschaft schwächelt.

Der Arbeitsmarkt hat sich spürbar verändert. Und die wirtschaftlichen

Unsicherheiten treffen Unternehmen wie Bewerbende gleichermaßen. Während

Bewerber:innen in den vergangenen Jahren die Wahl hatten, geraten sie nun selbst

unter Druck. Der langjährige "War for Talents" ist vorbei. Unternehmen stellen

weniger ein - und legen die Messlatte wieder höher: Sie suchen nicht mehr in der

Breite, sondern gezielt Spezialist:innen mit Erfahrung und bringen somit

Auswahlkriterien wieder auf den Prüfstand.



Passung vor Perfektion





Recruiting 2025 markiert eine Zäsur: Wer heute erfolgreich sein will, muss nicht

nur Fähigkeiten mitbringen, sondern einen konkreten Mehrwert darstellen.

"Unternehmen besetzen momentan weniger Stellen - und wenn, dann muss die Person

zu nahezu 100 Prozent passen" sagt Anja Galka-Jürgens, Leiterin der

Personalberatung der Jobbörse Jobware. Besonders in der IT-Branche ist der Markt

enger geworden, großzügige Benefits und Stellenüberschüsse sind kaum noch

gegeben. Die Zahl der offenen IT-Stellen, lange ein zentraler Indikator für den

Fachkräftemangel, fällt nach dem Höchststand von 149.000 im Jahr 2023 in diesem

Jahr auf 109.000 ab ( Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1

65928/umfrage/jahresvergleich-der-offenen-stellen-fuer-it-fachkraefte/) ).



Technologie hat Grenzen



Auf der Suche nach den perfekten Bewerbenden greifen viele Personalabteilungen

auf Applicant Tracking Systeme (ATS) und KI-Tools zurück. Doch Technik stößt an

ihre Grenzen. "Eine Top-Bewerberin oder ein Top-Bewerber überzeugt oft erst beim

persönlichen Eindruck. Das kann kein ATS leisten, denn es kann den Menschen und

die Persönlichkeit hinter den Bewerbungen nicht erkennen", so Galka-Jürgens.



Weitblick zahlt sich aus



Trotz stärkerer Auswahlmöglichkeiten sollten Unternehmen den Blick nach vorn

richten. Lernfähigkeit und Entwicklungspotenzial sind in Zeiten des

demografischen Wandels ebenso wichtig wie bestehende Qualifikationen. "Wer heute

nur das perfekte Profil sucht, riskiert, morgen dringend benötigte Talente zu

verpassen", warnt Galka-Jürgens. Wer sich für die Zukunft erfolgreich aufstellen

will, weiß zwischen dem Potential und etwaig fehlenden Qualifikationen im

Auswahlprozess sorgfältig abzuwägen. Denn für Innovation braucht es die richtige

Mischung an Mitarbeiter:innen.



Über Jobware



Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in

Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige

Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe

sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit

Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen

und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:

https://www.jobware.de/



Pressekontakt:



Jobware GmbH

Christian Flesch

E-Mail: mailto:presse@jobware.de

Tel: 05251 5401-130

http://www.jobware.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38682/6127042

OTS: Jobware GmbH







