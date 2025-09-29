Vom Bewerbermarkt zum Arbeitgebermarkt / Der Arbeitsmarkt kippt: Unternehmen haben die Wahl, doch wer nur auf Perfektion setzt, könnte morgen Talente vermissen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Paderborn (ots) - Die Konjunktur stagniert, die deutsche Wirtschaft schwächelt.
    Der Arbeitsmarkt hat sich spürbar verändert. Und die wirtschaftlichen
    Unsicherheiten treffen Unternehmen wie Bewerbende gleichermaßen. Während
    Bewerber:innen in den vergangenen Jahren die Wahl hatten, geraten sie nun selbst
    unter Druck. Der langjährige "War for Talents" ist vorbei. Unternehmen stellen
    weniger ein - und legen die Messlatte wieder höher: Sie suchen nicht mehr in der
    Breite, sondern gezielt Spezialist:innen mit Erfahrung und bringen somit
    Auswahlkriterien wieder auf den Prüfstand.

    Passung vor Perfektion

    Recruiting 2025 markiert eine Zäsur: Wer heute erfolgreich sein will, muss nicht
    nur Fähigkeiten mitbringen, sondern einen konkreten Mehrwert darstellen.
    "Unternehmen besetzen momentan weniger Stellen - und wenn, dann muss die Person
    zu nahezu 100 Prozent passen" sagt Anja Galka-Jürgens, Leiterin der
    Personalberatung der Jobbörse Jobware. Besonders in der IT-Branche ist der Markt
    enger geworden, großzügige Benefits und Stellenüberschüsse sind kaum noch
    gegeben. Die Zahl der offenen IT-Stellen, lange ein zentraler Indikator für den
    Fachkräftemangel, fällt nach dem Höchststand von 149.000 im Jahr 2023 in diesem
    Jahr auf 109.000 ab ( Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1
    65928/umfrage/jahresvergleich-der-offenen-stellen-fuer-it-fachkraefte/) ).

    Technologie hat Grenzen

    Auf der Suche nach den perfekten Bewerbenden greifen viele Personalabteilungen
    auf Applicant Tracking Systeme (ATS) und KI-Tools zurück. Doch Technik stößt an
    ihre Grenzen. "Eine Top-Bewerberin oder ein Top-Bewerber überzeugt oft erst beim
    persönlichen Eindruck. Das kann kein ATS leisten, denn es kann den Menschen und
    die Persönlichkeit hinter den Bewerbungen nicht erkennen", so Galka-Jürgens.

    Weitblick zahlt sich aus

    Trotz stärkerer Auswahlmöglichkeiten sollten Unternehmen den Blick nach vorn
    richten. Lernfähigkeit und Entwicklungspotenzial sind in Zeiten des
    demografischen Wandels ebenso wichtig wie bestehende Qualifikationen. "Wer heute
    nur das perfekte Profil sucht, riskiert, morgen dringend benötigte Talente zu
    verpassen", warnt Galka-Jürgens. Wer sich für die Zukunft erfolgreich aufstellen
    will, weiß zwischen dem Potential und etwaig fehlenden Qualifikationen im
    Auswahlprozess sorgfältig abzuwägen. Denn für Innovation braucht es die richtige
    Mischung an Mitarbeiter:innen.

    Über Jobware

    Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in
    Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige
    Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe
    sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit
    Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen
    und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:
    https://www.jobware.de/

