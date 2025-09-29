Trendwende im Recruiting
Vom Bewerbermarkt zum Arbeitgebermarkt / Der Arbeitsmarkt kippt: Unternehmen haben die Wahl, doch wer nur auf Perfektion setzt, könnte morgen Talente vermissen (FOTO)
Paderborn (ots) - Die Konjunktur stagniert, die deutsche Wirtschaft schwächelt.
Der Arbeitsmarkt hat sich spürbar verändert. Und die wirtschaftlichen
Unsicherheiten treffen Unternehmen wie Bewerbende gleichermaßen. Während
Bewerber:innen in den vergangenen Jahren die Wahl hatten, geraten sie nun selbst
unter Druck. Der langjährige "War for Talents" ist vorbei. Unternehmen stellen
weniger ein - und legen die Messlatte wieder höher: Sie suchen nicht mehr in der
Breite, sondern gezielt Spezialist:innen mit Erfahrung und bringen somit
Auswahlkriterien wieder auf den Prüfstand.
Passung vor Perfektion
Der Arbeitsmarkt hat sich spürbar verändert. Und die wirtschaftlichen
Unsicherheiten treffen Unternehmen wie Bewerbende gleichermaßen. Während
Bewerber:innen in den vergangenen Jahren die Wahl hatten, geraten sie nun selbst
unter Druck. Der langjährige "War for Talents" ist vorbei. Unternehmen stellen
weniger ein - und legen die Messlatte wieder höher: Sie suchen nicht mehr in der
Breite, sondern gezielt Spezialist:innen mit Erfahrung und bringen somit
Auswahlkriterien wieder auf den Prüfstand.
Passung vor Perfektion
Recruiting 2025 markiert eine Zäsur: Wer heute erfolgreich sein will, muss nicht
nur Fähigkeiten mitbringen, sondern einen konkreten Mehrwert darstellen.
"Unternehmen besetzen momentan weniger Stellen - und wenn, dann muss die Person
zu nahezu 100 Prozent passen" sagt Anja Galka-Jürgens, Leiterin der
Personalberatung der Jobbörse Jobware. Besonders in der IT-Branche ist der Markt
enger geworden, großzügige Benefits und Stellenüberschüsse sind kaum noch
gegeben. Die Zahl der offenen IT-Stellen, lange ein zentraler Indikator für den
Fachkräftemangel, fällt nach dem Höchststand von 149.000 im Jahr 2023 in diesem
Jahr auf 109.000 ab ( Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1
65928/umfrage/jahresvergleich-der-offenen-stellen-fuer-it-fachkraefte/) ).
Technologie hat Grenzen
Auf der Suche nach den perfekten Bewerbenden greifen viele Personalabteilungen
auf Applicant Tracking Systeme (ATS) und KI-Tools zurück. Doch Technik stößt an
ihre Grenzen. "Eine Top-Bewerberin oder ein Top-Bewerber überzeugt oft erst beim
persönlichen Eindruck. Das kann kein ATS leisten, denn es kann den Menschen und
die Persönlichkeit hinter den Bewerbungen nicht erkennen", so Galka-Jürgens.
Weitblick zahlt sich aus
Trotz stärkerer Auswahlmöglichkeiten sollten Unternehmen den Blick nach vorn
richten. Lernfähigkeit und Entwicklungspotenzial sind in Zeiten des
demografischen Wandels ebenso wichtig wie bestehende Qualifikationen. "Wer heute
nur das perfekte Profil sucht, riskiert, morgen dringend benötigte Talente zu
verpassen", warnt Galka-Jürgens. Wer sich für die Zukunft erfolgreich aufstellen
will, weiß zwischen dem Potential und etwaig fehlenden Qualifikationen im
Auswahlprozess sorgfältig abzuwägen. Denn für Innovation braucht es die richtige
Mischung an Mitarbeiter:innen.
Über Jobware
Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in
Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige
Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe
sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit
Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen
und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:
https://www.jobware.de/
Pressekontakt:
Jobware GmbH
Christian Flesch
E-Mail: mailto:presse@jobware.de
Tel: 05251 5401-130
http://www.jobware.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38682/6127042
OTS: Jobware GmbH
nur Fähigkeiten mitbringen, sondern einen konkreten Mehrwert darstellen.
"Unternehmen besetzen momentan weniger Stellen - und wenn, dann muss die Person
zu nahezu 100 Prozent passen" sagt Anja Galka-Jürgens, Leiterin der
Personalberatung der Jobbörse Jobware. Besonders in der IT-Branche ist der Markt
enger geworden, großzügige Benefits und Stellenüberschüsse sind kaum noch
gegeben. Die Zahl der offenen IT-Stellen, lange ein zentraler Indikator für den
Fachkräftemangel, fällt nach dem Höchststand von 149.000 im Jahr 2023 in diesem
Jahr auf 109.000 ab ( Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1
65928/umfrage/jahresvergleich-der-offenen-stellen-fuer-it-fachkraefte/) ).
Technologie hat Grenzen
Auf der Suche nach den perfekten Bewerbenden greifen viele Personalabteilungen
auf Applicant Tracking Systeme (ATS) und KI-Tools zurück. Doch Technik stößt an
ihre Grenzen. "Eine Top-Bewerberin oder ein Top-Bewerber überzeugt oft erst beim
persönlichen Eindruck. Das kann kein ATS leisten, denn es kann den Menschen und
die Persönlichkeit hinter den Bewerbungen nicht erkennen", so Galka-Jürgens.
Weitblick zahlt sich aus
Trotz stärkerer Auswahlmöglichkeiten sollten Unternehmen den Blick nach vorn
richten. Lernfähigkeit und Entwicklungspotenzial sind in Zeiten des
demografischen Wandels ebenso wichtig wie bestehende Qualifikationen. "Wer heute
nur das perfekte Profil sucht, riskiert, morgen dringend benötigte Talente zu
verpassen", warnt Galka-Jürgens. Wer sich für die Zukunft erfolgreich aufstellen
will, weiß zwischen dem Potential und etwaig fehlenden Qualifikationen im
Auswahlprozess sorgfältig abzuwägen. Denn für Innovation braucht es die richtige
Mischung an Mitarbeiter:innen.
Über Jobware
Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in
Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige
Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe
sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit
Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen
und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:
https://www.jobware.de/
Pressekontakt:
Jobware GmbH
Christian Flesch
E-Mail: mailto:presse@jobware.de
Tel: 05251 5401-130
http://www.jobware.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38682/6127042
OTS: Jobware GmbH
Autor folgen