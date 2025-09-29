Hamburger Startup goodBytz gewinnt U.S.-Army als ersten Großkunden für Küchenroboter-Container

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hamburg (ots) - Das Hamburger Food-Tech-Startup goodBytz steigt mit einem
    Leuchtturmprojekt der U.S. Army in den Verteidigungssektor ein. Erstmals soll
    eine vollständig autonome Roboterküche für militärische Zwecke eingesetzt
    werden. Noch in diesem Jahr startet die erste Installation auf einer US-Basis in
    Südkorea. Im Frühjahr 2026 folgt eine zweite Anlage.

    "Die Zusammenarbeit mit der U.S. Army ist Auftakt für eine größere Vision. Wir
    wollen die Ernährung in Defense-Szenarien grundlegend transformieren. Unser Ziel
    ist es, Soldatinnen und Soldaten weltweit rund um die Uhr mit frischen
    Mahlzeiten zu versorgen, unabhängig von Ort, Zeit und Personalverfügbarkeit",
    sagt Dr. Hendrik Susemihl, CEO und Co-Founder von goodBytz.

    Für goodBytz markiert der Deal den Einstieg in ein neues Marktsegment: Der erste
    Abschluss mit dem weltweit größten Verteidigungskunden und zugleich die erste
    Lieferung an einen NATO-Partner. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen
    rückt damit eine Versorgungstechnologie in den Fokus, die auf Skalierbarkeit und
    Autonomie setzt.

    Mit der zweiten Auslieferung im Frühjahr 2026 präsentiert das Startup zudem
    seine neu entwickelte 20-Fuß-Containerlösung. Sie ist für Missionen in
    abgelegenen Regionen ausgelegt, wo klassische Versorgungsstrukturen an Grenzen
    stoßen. Die Lösung basiert auf Erfahrungen mit Kunden in Deutschland und
    Österreich und garantiert höchste Zuverlässigkeit selbst unter extremen
    Bedingungen.

    "Wir sind stolz, diesen ersten Schritt mit der U.S. Army zu gehen. Dieser Erfolg
    beweist, dass goodBytz bereit ist, die anspruchsvollsten Kunden weltweit auf
    höchstem Niveau zu bedienen und markiert den Beginn unserer Expansion über
    Europa hinaus", so Susemihl weiter.

    Die Technologie eröffnet nicht nur neue Perspektiven im Verteidigungssektor,
    sondern auch in zahlreichen weiteren Bereichen, vom Event-Catering über
    humanitäre Einsätze bis hin zur Versorgung entlegener Industriestandorte. Damit
    erschließt goodBytz ein komplett neues Marktsegment und schafft eine skalierbare
    Lösung für hochwertige Verpflegung im großen Maßstab.

    Über goodBytz

    goodBytz ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das führend in
    der Entwicklung autonomer Roboterinfrastruktur für bessere
    Lebensmittelversorgung ist. Seit seiner Gründung 2021 hat sich goodBytz zum
    weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lebensmittelautomatisierung
    entwickelt. Die modularen Automatisierungssysteme betreiben aktuell zahlreiche
    Verpflegungslösungen im B2B-Catering und in der Systemgastronomie. Als Herzstück
    dient eine intelligente Middleware Software, eine hardwareunabhängige, flexible
    Plattform, die die Effizienz in traditionellen Küchenumgebungen maximiert.
    goodBytz verfolgt die Mission, frische Lebensmittel jederzeit und für jeden
    zugänglich zu machen und treibt damit den technologischen Wandel in der
    Gastronomiebranche voran.

