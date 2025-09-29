Hamburger Startup goodBytz gewinnt U.S.-Army als ersten Großkunden für Küchenroboter-Container
Hamburg (ots) - Das Hamburger Food-Tech-Startup goodBytz steigt mit einem
Leuchtturmprojekt der U.S. Army in den Verteidigungssektor ein. Erstmals soll
eine vollständig autonome Roboterküche für militärische Zwecke eingesetzt
werden. Noch in diesem Jahr startet die erste Installation auf einer US-Basis in
Südkorea. Im Frühjahr 2026 folgt eine zweite Anlage.
"Die Zusammenarbeit mit der U.S. Army ist Auftakt für eine größere Vision. Wir
wollen die Ernährung in Defense-Szenarien grundlegend transformieren. Unser Ziel
ist es, Soldatinnen und Soldaten weltweit rund um die Uhr mit frischen
Mahlzeiten zu versorgen, unabhängig von Ort, Zeit und Personalverfügbarkeit",
sagt Dr. Hendrik Susemihl, CEO und Co-Founder von goodBytz.
Für goodBytz markiert der Deal den Einstieg in ein neues Marktsegment: Der erste
Abschluss mit dem weltweit größten Verteidigungskunden und zugleich die erste
Lieferung an einen NATO-Partner. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen
rückt damit eine Versorgungstechnologie in den Fokus, die auf Skalierbarkeit und
Autonomie setzt.
Mit der zweiten Auslieferung im Frühjahr 2026 präsentiert das Startup zudem
seine neu entwickelte 20-Fuß-Containerlösung. Sie ist für Missionen in
abgelegenen Regionen ausgelegt, wo klassische Versorgungsstrukturen an Grenzen
stoßen. Die Lösung basiert auf Erfahrungen mit Kunden in Deutschland und
Österreich und garantiert höchste Zuverlässigkeit selbst unter extremen
Bedingungen.
"Wir sind stolz, diesen ersten Schritt mit der U.S. Army zu gehen. Dieser Erfolg
beweist, dass goodBytz bereit ist, die anspruchsvollsten Kunden weltweit auf
höchstem Niveau zu bedienen und markiert den Beginn unserer Expansion über
Europa hinaus", so Susemihl weiter.
Die Technologie eröffnet nicht nur neue Perspektiven im Verteidigungssektor,
sondern auch in zahlreichen weiteren Bereichen, vom Event-Catering über
humanitäre Einsätze bis hin zur Versorgung entlegener Industriestandorte. Damit
erschließt goodBytz ein komplett neues Marktsegment und schafft eine skalierbare
Lösung für hochwertige Verpflegung im großen Maßstab.
Bildmaterial verfügbar unter: LINK (https://drive.google.com/drive/folders/1aovy
_8F6Vej3a9mF3ftoWK3DifLFOKBy?usp=share_link)
Über goodBytz
goodBytz ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das führend in
der Entwicklung autonomer Roboterinfrastruktur für bessere
Lebensmittelversorgung ist. Seit seiner Gründung 2021 hat sich goodBytz zum
weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lebensmittelautomatisierung
entwickelt. Die modularen Automatisierungssysteme betreiben aktuell zahlreiche
Verpflegungslösungen im B2B-Catering und in der Systemgastronomie. Als Herzstück
dient eine intelligente Middleware Software, eine hardwareunabhängige, flexible
Plattform, die die Effizienz in traditionellen Küchenumgebungen maximiert.
goodBytz verfolgt die Mission, frische Lebensmittel jederzeit und für jeden
zugänglich zu machen und treibt damit den technologischen Wandel in der
Gastronomiebranche voran.
Pressekontakt:
Lea Ley
Lead PR & Communications
goodBytz GmbH
mailto:press@goodbytz.com
http://www.goodbytz.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162307/6127051
OTS: GoodBytz GmbH
