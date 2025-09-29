Hamburger Startup goodBytz gewinnt U.S.-Army als ersten Großkunden für Küchenroboter-Container

Hamburg (ots) - Das Hamburger Food-Tech-Startup goodBytz steigt mit einem

Leuchtturmprojekt der U.S. Army in den Verteidigungssektor ein. Erstmals soll

eine vollständig autonome Roboterküche für militärische Zwecke eingesetzt

werden. Noch in diesem Jahr startet die erste Installation auf einer US-Basis in

Südkorea. Im Frühjahr 2026 folgt eine zweite Anlage.



"Die Zusammenarbeit mit der U.S. Army ist Auftakt für eine größere Vision. Wir

wollen die Ernährung in Defense-Szenarien grundlegend transformieren. Unser Ziel

ist es, Soldatinnen und Soldaten weltweit rund um die Uhr mit frischen

Mahlzeiten zu versorgen, unabhängig von Ort, Zeit und Personalverfügbarkeit",

sagt Dr. Hendrik Susemihl, CEO und Co-Founder von goodBytz.





Für goodBytz markiert der Deal den Einstieg in ein neues Marktsegment: Der erste

Abschluss mit dem weltweit größten Verteidigungskunden und zugleich die erste

Lieferung an einen NATO-Partner. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen

rückt damit eine Versorgungstechnologie in den Fokus, die auf Skalierbarkeit und

Autonomie setzt.



Mit der zweiten Auslieferung im Frühjahr 2026 präsentiert das Startup zudem

seine neu entwickelte 20-Fuß-Containerlösung. Sie ist für Missionen in

abgelegenen Regionen ausgelegt, wo klassische Versorgungsstrukturen an Grenzen

stoßen. Die Lösung basiert auf Erfahrungen mit Kunden in Deutschland und

Österreich und garantiert höchste Zuverlässigkeit selbst unter extremen

Bedingungen.



"Wir sind stolz, diesen ersten Schritt mit der U.S. Army zu gehen. Dieser Erfolg

beweist, dass goodBytz bereit ist, die anspruchsvollsten Kunden weltweit auf

höchstem Niveau zu bedienen und markiert den Beginn unserer Expansion über

Europa hinaus", so Susemihl weiter.



Die Technologie eröffnet nicht nur neue Perspektiven im Verteidigungssektor,

sondern auch in zahlreichen weiteren Bereichen, vom Event-Catering über

humanitäre Einsätze bis hin zur Versorgung entlegener Industriestandorte. Damit

erschließt goodBytz ein komplett neues Marktsegment und schafft eine skalierbare

Lösung für hochwertige Verpflegung im großen Maßstab.



Bildmaterial verfügbar unter: LINK (https://drive.google.com/drive/folders/1aovy

_8F6Vej3a9mF3ftoWK3DifLFOKBy?usp=share_link)



Über goodBytz



goodBytz ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das führend in

der Entwicklung autonomer Roboterinfrastruktur für bessere

Lebensmittelversorgung ist. Seit seiner Gründung 2021 hat sich goodBytz zum

weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lebensmittelautomatisierung

entwickelt. Die modularen Automatisierungssysteme betreiben aktuell zahlreiche

Verpflegungslösungen im B2B-Catering und in der Systemgastronomie. Als Herzstück

dient eine intelligente Middleware Software, eine hardwareunabhängige, flexible

Plattform, die die Effizienz in traditionellen Küchenumgebungen maximiert.

goodBytz verfolgt die Mission, frische Lebensmittel jederzeit und für jeden

zugänglich zu machen und treibt damit den technologischen Wandel in der

Gastronomiebranche voran.



