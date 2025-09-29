VINSSEN sichert sich Schlüsselrolle bei der Entwicklung des weltweit ersten PEM-Brennstoffzellen-betriebenen Schiffes auf Ammoniakbasis

Seoul, Südkorea, 29 September 2025 (ots/PRNewswire) - VINSSEN ist mit seinem

12-MW-PEM-Brennstoffzellensystem, das die branchenweit erste mit Ammoniak

betriebene Schiffskonstruktion antreibt, ein Vorreiter bei der Dekarbonisierung

der Schifffahrt.



VINSSEN, ein führender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell

(PEMFC)-Lösungen, hat sich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des weltweit

ersten mit Ammoniak betriebenen LR2-Tankers gesichert, der vollständig von

Brennstoffzellen mit Ammoniak als Wasserstoffträger angetrieben wird.





Dieser Meilenstein folgt auf die grundsätzliche Zulassung (Approval in

Principle, AIP), die das Bureau Veritas (BV) der MISC Berhad (MISC) und Samsung

Heavy Industries (SHI) für ihr bahnbrechendes Schiffskonzept erteilt hat, was

einen historischen Schritt in Richtung emissionsfreie Schifffahrt darstellt. Das

AIP wurde im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts (Joint Development

Project, JDP) erteilt und bestätigt die technische Tragfähigkeit des Konzepts

und seine Übereinstimmung mit internationalen Sicherheits- und

Regulierungsstandards.



Weitere Informationen, einschließlich Bilder und Videos, finden Sie hier:

www.vinssen.com

www.vinssen.com (https://vinssen.com/en/)



Als wichtigster PEMFC-Technologiepartner des Projekts hat VINSSEN das Design

seines Hochleistungs-Brennstoffzellensystems beigesteuert, um die Machbarkeit

des Schiffsantriebs, des Frachtumschlags und der Energieversorgung an Bord zu

demonstrieren. Um den Energiebedarf des 115K LR2 Tankers zu decken, setzt

VINSSEN sechs seiner selbst entwickelten 2MW MEGA FC 2.0 Module ein. Dieser

modulare Ansatz ermöglicht es VINSSEN, die Leistung zu skalieren, um den

unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen großen Schiffe gerecht zu

werden.



Bei dem Projekt wird die PEMFC-Technologie von VINSSEN mit einem

Ammoniak-Cracking-System (ACS) von Panasia kombiniert, das als vorgelagerte

Wasserstoffquelle dient. Dieses Konzept stellt einen bedeutenden Fortschritt

gegenüber den bisherigen Anwendungen von Brennstoffzellen in der Schifffahrt

dar, die weitgehend auf kleinere Schiffe oder Hilfsenergiesysteme beschränkt

waren. Neben den technologischen Fortschritten wurden im Rahmen des Projekts

auch wichtige Sicherheitskonzepte und rechtliche Rahmenbedingungen in

Übereinstimmung mit den Normen der Klassifikationsgesellschaften festgelegt.



"Mit der Integration von PEM-Brennstoffzellensystemen in das weltweit erste mit

Ammoniak betriebene Schiffskonzept setzt VINSSEN neue Maßstäbe für saubere

Antriebe in der Berufsschifffahrt", so Chilhan Lee, CEO von VINSSEN. "Dieser

Erfolg spiegelt unsere Mission wider, den Übergang der Branche zu

emissionsfreien Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig Sicherheit,

Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für die Zukunft der globalen Schifffahrt zu

gewährleisten."



Über VINSSEN



VINSSEN ist ein wegweisender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell

(PEMFC)-Lösungen für die maritime Industrie. Mit fortschrittlichen

F&E-Kapazitäten und fundiertem Fachwissen über saubere Antriebssysteme

entwickelt VINSSEN leistungsstarke, skalierbare und gesetzeskonforme

Brennstoffzellenlösungen, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen und

emissionsfreien Schifffahrt ermöglichen.



