    VINSSEN sichert sich Schlüsselrolle bei der Entwicklung des weltweit ersten PEM-Brennstoffzellen-betriebenen Schiffes auf Ammoniakbasis

    Seoul, Südkorea, 29 September 2025 (ots/PRNewswire) - VINSSEN ist mit seinem
    12-MW-PEM-Brennstoffzellensystem, das die branchenweit erste mit Ammoniak
    betriebene Schiffskonstruktion antreibt, ein Vorreiter bei der Dekarbonisierung
    der Schifffahrt.

    VINSSEN, ein führender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell
    (PEMFC)-Lösungen, hat sich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des weltweit
    ersten mit Ammoniak betriebenen LR2-Tankers gesichert, der vollständig von
    Brennstoffzellen mit Ammoniak als Wasserstoffträger angetrieben wird.

    Dieser Meilenstein folgt auf die grundsätzliche Zulassung (Approval in
    Principle, AIP), die das Bureau Veritas (BV) der MISC Berhad (MISC) und Samsung
    Heavy Industries (SHI) für ihr bahnbrechendes Schiffskonzept erteilt hat, was
    einen historischen Schritt in Richtung emissionsfreie Schifffahrt darstellt. Das
    AIP wurde im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts (Joint Development
    Project, JDP) erteilt und bestätigt die technische Tragfähigkeit des Konzepts
    und seine Übereinstimmung mit internationalen Sicherheits- und
    Regulierungsstandards.

    Weitere Informationen, einschließlich Bilder und Videos, finden Sie hier:
    www.vinssen.com (https://vinssen.com/en/)

    Als wichtigster PEMFC-Technologiepartner des Projekts hat VINSSEN das Design
    seines Hochleistungs-Brennstoffzellensystems beigesteuert, um die Machbarkeit
    des Schiffsantriebs, des Frachtumschlags und der Energieversorgung an Bord zu
    demonstrieren. Um den Energiebedarf des 115K LR2 Tankers zu decken, setzt
    VINSSEN sechs seiner selbst entwickelten 2MW MEGA FC 2.0 Module ein. Dieser
    modulare Ansatz ermöglicht es VINSSEN, die Leistung zu skalieren, um den
    unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen großen Schiffe gerecht zu
    werden.

    Bei dem Projekt wird die PEMFC-Technologie von VINSSEN mit einem
    Ammoniak-Cracking-System (ACS) von Panasia kombiniert, das als vorgelagerte
    Wasserstoffquelle dient. Dieses Konzept stellt einen bedeutenden Fortschritt
    gegenüber den bisherigen Anwendungen von Brennstoffzellen in der Schifffahrt
    dar, die weitgehend auf kleinere Schiffe oder Hilfsenergiesysteme beschränkt
    waren. Neben den technologischen Fortschritten wurden im Rahmen des Projekts
    auch wichtige Sicherheitskonzepte und rechtliche Rahmenbedingungen in
    Übereinstimmung mit den Normen der Klassifikationsgesellschaften festgelegt.

    "Mit der Integration von PEM-Brennstoffzellensystemen in das weltweit erste mit
    Ammoniak betriebene Schiffskonzept setzt VINSSEN neue Maßstäbe für saubere
    Antriebe in der Berufsschifffahrt", so Chilhan Lee, CEO von VINSSEN. "Dieser
    Erfolg spiegelt unsere Mission wider, den Übergang der Branche zu
    emissionsfreien Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig Sicherheit,
    Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für die Zukunft der globalen Schifffahrt zu
    gewährleisten."

    Über VINSSEN

    VINSSEN ist ein wegweisender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell
    (PEMFC)-Lösungen für die maritime Industrie. Mit fortschrittlichen
    F&E-Kapazitäten und fundiertem Fachwissen über saubere Antriebssysteme
    entwickelt VINSSEN leistungsstarke, skalierbare und gesetzeskonforme
    Brennstoffzellenlösungen, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen und
    emissionsfreien Schifffahrt ermöglichen.

    Pressekontakt:

    Seo,Deok yeong,
    Marketing- und Kommunikationsmanager,
    dyseo@vinssen.com

