VINSSEN sichert sich Schlüsselrolle bei der Entwicklung des weltweit ersten PEM-Brennstoffzellen-betriebenen Schiffes auf Ammoniakbasis
Seoul, Südkorea, 29 September 2025 (ots/PRNewswire) - VINSSEN ist mit seinem
12-MW-PEM-Brennstoffzellensystem, das die branchenweit erste mit Ammoniak
betriebene Schiffskonstruktion antreibt, ein Vorreiter bei der Dekarbonisierung
der Schifffahrt.
VINSSEN, ein führender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell
(PEMFC)-Lösungen, hat sich eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des weltweit
ersten mit Ammoniak betriebenen LR2-Tankers gesichert, der vollständig von
Brennstoffzellen mit Ammoniak als Wasserstoffträger angetrieben wird.
Dieser Meilenstein folgt auf die grundsätzliche Zulassung (Approval in
Principle, AIP), die das Bureau Veritas (BV) der MISC Berhad (MISC) und Samsung
Heavy Industries (SHI) für ihr bahnbrechendes Schiffskonzept erteilt hat, was
einen historischen Schritt in Richtung emissionsfreie Schifffahrt darstellt. Das
AIP wurde im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts (Joint Development
Project, JDP) erteilt und bestätigt die technische Tragfähigkeit des Konzepts
und seine Übereinstimmung mit internationalen Sicherheits- und
Regulierungsstandards.
Weitere Informationen, einschließlich Bilder und Videos, finden Sie hier:
www.vinssen.com (https://vinssen.com/en/)
Als wichtigster PEMFC-Technologiepartner des Projekts hat VINSSEN das Design
seines Hochleistungs-Brennstoffzellensystems beigesteuert, um die Machbarkeit
des Schiffsantriebs, des Frachtumschlags und der Energieversorgung an Bord zu
demonstrieren. Um den Energiebedarf des 115K LR2 Tankers zu decken, setzt
VINSSEN sechs seiner selbst entwickelten 2MW MEGA FC 2.0 Module ein. Dieser
modulare Ansatz ermöglicht es VINSSEN, die Leistung zu skalieren, um den
unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen großen Schiffe gerecht zu
werden.
Bei dem Projekt wird die PEMFC-Technologie von VINSSEN mit einem
Ammoniak-Cracking-System (ACS) von Panasia kombiniert, das als vorgelagerte
Wasserstoffquelle dient. Dieses Konzept stellt einen bedeutenden Fortschritt
gegenüber den bisherigen Anwendungen von Brennstoffzellen in der Schifffahrt
dar, die weitgehend auf kleinere Schiffe oder Hilfsenergiesysteme beschränkt
waren. Neben den technologischen Fortschritten wurden im Rahmen des Projekts
auch wichtige Sicherheitskonzepte und rechtliche Rahmenbedingungen in
Übereinstimmung mit den Normen der Klassifikationsgesellschaften festgelegt.
"Mit der Integration von PEM-Brennstoffzellensystemen in das weltweit erste mit
Ammoniak betriebene Schiffskonzept setzt VINSSEN neue Maßstäbe für saubere
Antriebe in der Berufsschifffahrt", so Chilhan Lee, CEO von VINSSEN. "Dieser
Erfolg spiegelt unsere Mission wider, den Übergang der Branche zu
emissionsfreien Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für die Zukunft der globalen Schifffahrt zu
gewährleisten."
Über VINSSEN
VINSSEN ist ein wegweisender Anbieter von Proton Exchange Membrane Fuel Cell
(PEMFC)-Lösungen für die maritime Industrie. Mit fortschrittlichen
F&E-Kapazitäten und fundiertem Fachwissen über saubere Antriebssysteme
entwickelt VINSSEN leistungsstarke, skalierbare und gesetzeskonforme
Brennstoffzellenlösungen, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen und
emissionsfreien Schifffahrt ermöglichen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782775/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinssen-
sichert-sich-schlusselrolle-bei-der-entwicklung-des-weltweit-ersten-pem-brennsto
ffzellen-betriebenen-schiffes-auf-ammoniakbasis-302569190.html
Pressekontakt:
Seo,Deok yeong,
Marketing- und Kommunikationsmanager,
dyseo@vinssen.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175485/6127062
OTS: VINSSEN Co., Ltd
