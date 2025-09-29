Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System für Heimkino-Atmosphäre

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee (https://eu.govee.com/) , ein führender

Es verfügt über ein innovatives System mit einem neu entwickelten Bildsensor mitHDR-Aufnahmefunktion zur genauen Erfassung von Fernsehbildfarben. DieTV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist das erste Gerät der Branche mit einemHDR-Triple-Kamera-Farbanpassungssystem für breitflächige Farbabgleich, das durchdrei hochpräzise, gemeinsam arbeitende Objektive eine genauere Farberfassungerreicht. Zudem wird ein neuartiger Algorithmus eingesetzt: Er erfasst sowohlKurzaufnahmen zur Erhaltung von Highlights in hellen Szenen als auchLangaufnahmen zur Detailerfassung in Schatten und dunklen Szenen. Der HDR-Sensorfusioniert diese Aufnahmen zu einem optimierten Einzelbild - für präziseFarbprobenahme und kinoreife Bildtextur.Verbesserte LuminBlend(TM)-LED-Strip für genaue FarbwiedergabeDas TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro zeichnet sich durch ein branchenführendesDesign mit dichter LED-Anordnung aus, das 30 % mehr Helligkeit und einegleichmäßige, vollständige Beleuchtungswirkung liefert. Mit eigens entwickelten16-Bit-Farbchips und RGBWWIC-Technologie zur unabhängigen Steuerung von fünfLichtkanälen liefert das System auch bei Weißlicht exzellente Ergebnisse - vonklarem Kaltweiß bis zu sanftem Warmweiß.Govee AI für intelligenteres HeimkinoGovee AI bietet eine Reihe intelligenter Funktionen und Automatisierungen, umdie Sinne zu verstärken und ein besseres Heimkinoerlebnis zu schaffen. Dasintelligente Farbmischsystem der KI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich-und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen,sodass es über die einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnisschafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt.Zudem verfügt es über "Intelligent Black Edge Elimination" (intelligenteschwarze Randleistung), um Farbverzerrungen durch schwarze Balken zu vermeiden:Es extrahiert nur die Hauptfarben aus dem Inhalt, für präzisen Farbabgleich -egal das Seitenverhältnis des Inhalts. Die "Intelligent Black Screen Detection"(intelligente schwarze Bildschirmerkennung) schaltet das Hintergrundlichtautomatisch aus - für mehr Benutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung.Smarte Steuerung und intelligentes ZuhauseDie TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist Matter-kompatibel und lässt sich nahtlosin Smart-Home-Systeme wie Alexa, Google Home und Apple Home integrieren. Mit derGovee Home App können Nutzer hunderte voreingestellte Szenen freischalten, dasLicht zum Rhythmus im Musik-Modus bewegen oder ein einheitliches, immersivesLichterlebnis im ganzen Zuhause über Govee DreamView genießen.Preis und VerfügbarkeitDie Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist ab dem 29. September auf derGovee-Website (https://eu.govee.com/products/govee-tv-backlight-3-pro) und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FDVHSYNX) für 199,99 EUR (für 55-66 ZollFernseher) bzw. 219,99 EUR (für 75-85 Zoll Fernseher) erhältlich.Über GoveeSeit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundlicheLichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oderAußenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente inindividuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto "Life is Colorful"bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und machtalltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783846/image_5010931_37554574.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-tv-hintergrundbeleuchtung-3-pro-branchenweit-erstes-hdr-triple-kamera-system-fur-heimkino-atmosphare-302569249.htmlPressekontakt:pr@corp.govee.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162324/6127063OTS: GOVEE MOMENTS LIMITED