Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro
Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System für Heimkino-Atmosphäre
Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee (https://eu.govee.com/) , ein führender
Anbieter für intelligente Beleuchtungslösungen, kündigte heute die Verfügbarkeit
der heiß erwarteten Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro an, nachdem es sich
bereits erfolgreich auf der IFA 2025 vorgestellt hatte. Für engagierte TV-Fans,
Kinofreunde, Sportschauer und leidenschaftliche Gamer ist dieses bahnbrechende
Produkt jetzt bereit, ihr Zuhause Unterhaltungserlebnis auf eine neue Ebene zu
heben.
Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System
Es verfügt über ein innovatives System mit einem neu entwickelten Bildsensor mit
HDR-Aufnahmefunktion zur genauen Erfassung von Fernsehbildfarben. Die
TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist das erste Gerät der Branche mit einem
HDR-Triple-Kamera-Farbanpassungssystem für breitflächige Farbabgleich, das durch
drei hochpräzise, gemeinsam arbeitende Objektive eine genauere Farberfassung
erreicht. Zudem wird ein neuartiger Algorithmus eingesetzt: Er erfasst sowohl
Kurzaufnahmen zur Erhaltung von Highlights in hellen Szenen als auch
Langaufnahmen zur Detailerfassung in Schatten und dunklen Szenen. Der HDR-Sensor
fusioniert diese Aufnahmen zu einem optimierten Einzelbild - für präzise
Farbprobenahme und kinoreife Bildtextur.
Verbesserte LuminBlend(TM)-LED-Strip für genaue Farbwiedergabe
Das TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro zeichnet sich durch ein branchenführendes
Design mit dichter LED-Anordnung aus, das 30 % mehr Helligkeit und eine
gleichmäßige, vollständige Beleuchtungswirkung liefert. Mit eigens entwickelten
16-Bit-Farbchips und RGBWWIC-Technologie zur unabhängigen Steuerung von fünf
Lichtkanälen liefert das System auch bei Weißlicht exzellente Ergebnisse - von
klarem Kaltweiß bis zu sanftem Warmweiß.
Govee AI für intelligenteres Heimkino
Govee AI bietet eine Reihe intelligenter Funktionen und Automatisierungen, um
die Sinne zu verstärken und ein besseres Heimkinoerlebnis zu schaffen. Das
intelligente Farbmischsystem der KI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich-
und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen,
sodass es über die einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnis
schafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt.
Zudem verfügt es über "Intelligent Black Edge Elimination" (intelligente
schwarze Randleistung), um Farbverzerrungen durch schwarze Balken zu vermeiden:
Es extrahiert nur die Hauptfarben aus dem Inhalt, für präzisen Farbabgleich -
egal das Seitenverhältnis des Inhalts. Die "Intelligent Black Screen Detection"
(intelligente schwarze Bildschirmerkennung) schaltet das Hintergrundlicht
automatisch aus - für mehr Benutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung.
Smarte Steuerung und intelligentes Zuhause
Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist Matter-kompatibel und lässt sich nahtlos
in Smart-Home-Systeme wie Alexa, Google Home und Apple Home integrieren. Mit der
Govee Home App können Nutzer hunderte voreingestellte Szenen freischalten, das
Licht zum Rhythmus im Musik-Modus bewegen oder ein einheitliches, immersives
Lichterlebnis im ganzen Zuhause über Govee DreamView genießen.
Preis und Verfügbarkeit
Die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist ab dem 29. September auf der
Govee-Website (https://eu.govee.com/products/govee-tv-backlight-3-pro) und bei
Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FDVHSYNX) für 199,99 EUR (für 55-66 Zoll
Fernseher) bzw. 219,99 EUR (für 75-85 Zoll Fernseher) erhältlich.
Über Govee
Seit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche
Lichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder
Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente in
individuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto "Life is Colorful"
bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht
alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783846/image_5010931_37554574.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/govee-tv-hintergrundbeleuchtung-3-pro-branchenweit-erstes-hdr-tri
ple-kamera-system-fur-heimkino-atmosphare-302569249.html
Pressekontakt:
pr@corp.govee.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162324/6127063
OTS: GOVEE MOMENTS LIMITED
