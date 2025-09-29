    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System für Heimkino-Atmosphäre

    Hong Kong (ots/PRNewswire) - Govee (https://eu.govee.com/) , ein führender
    Anbieter für intelligente Beleuchtungslösungen, kündigte heute die Verfügbarkeit
    der heiß erwarteten Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro an, nachdem es sich
    bereits erfolgreich auf der IFA 2025 vorgestellt hatte. Für engagierte TV-Fans,
    Kinofreunde, Sportschauer und leidenschaftliche Gamer ist dieses bahnbrechende
    Produkt jetzt bereit, ihr Zuhause Unterhaltungserlebnis auf eine neue Ebene zu
    heben.

    Branchenweit erstes HDR-Triple-Kamera-System

    Es verfügt über ein innovatives System mit einem neu entwickelten Bildsensor mit
    HDR-Aufnahmefunktion zur genauen Erfassung von Fernsehbildfarben. Die
    TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist das erste Gerät der Branche mit einem
    HDR-Triple-Kamera-Farbanpassungssystem für breitflächige Farbabgleich, das durch
    drei hochpräzise, gemeinsam arbeitende Objektive eine genauere Farberfassung
    erreicht. Zudem wird ein neuartiger Algorithmus eingesetzt: Er erfasst sowohl
    Kurzaufnahmen zur Erhaltung von Highlights in hellen Szenen als auch
    Langaufnahmen zur Detailerfassung in Schatten und dunklen Szenen. Der HDR-Sensor
    fusioniert diese Aufnahmen zu einem optimierten Einzelbild - für präzise
    Farbprobenahme und kinoreife Bildtextur.

    Verbesserte LuminBlend(TM)-LED-Strip für genaue Farbwiedergabe

    Das TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro zeichnet sich durch ein branchenführendes
    Design mit dichter LED-Anordnung aus, das 30 % mehr Helligkeit und eine
    gleichmäßige, vollständige Beleuchtungswirkung liefert. Mit eigens entwickelten
    16-Bit-Farbchips und RGBWWIC-Technologie zur unabhängigen Steuerung von fünf
    Lichtkanälen liefert das System auch bei Weißlicht exzellente Ergebnisse - von
    klarem Kaltweiß bis zu sanftem Warmweiß.

    Govee AI für intelligenteres Heimkino

    Govee AI bietet eine Reihe intelligenter Funktionen und Automatisierungen, um
    die Sinne zu verstärken und ein besseres Heimkinoerlebnis zu schaffen. Das
    intelligente Farbmischsystem der KI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich-
    und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen,
    sodass es über die einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnis
    schafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt.

    Zudem verfügt es über "Intelligent Black Edge Elimination" (intelligente
    schwarze Randleistung), um Farbverzerrungen durch schwarze Balken zu vermeiden:
    Es extrahiert nur die Hauptfarben aus dem Inhalt, für präzisen Farbabgleich -
    egal das Seitenverhältnis des Inhalts. Die "Intelligent Black Screen Detection"
    (intelligente schwarze Bildschirmerkennung) schaltet das Hintergrundlicht
    automatisch aus - für mehr Benutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung.

    Smarte Steuerung und intelligentes Zuhause

    Die TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist Matter-kompatibel und lässt sich nahtlos
    in Smart-Home-Systeme wie Alexa, Google Home und Apple Home integrieren. Mit der
    Govee Home App können Nutzer hunderte voreingestellte Szenen freischalten, das
    Licht zum Rhythmus im Musik-Modus bewegen oder ein einheitliches, immersives
    Lichterlebnis im ganzen Zuhause über Govee DreamView genießen.

    Preis und Verfügbarkeit

    Die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro ist ab dem 29. September auf der
    Govee-Website (https://eu.govee.com/products/govee-tv-backlight-3-pro) und bei
    Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FDVHSYNX) für 199,99 EUR (für 55-66 Zoll
    Fernseher) bzw. 219,99 EUR (für 75-85 Zoll Fernseher) erhältlich.

    Über Govee

    Seit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche
    Lichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder
    Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente in
    individuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto "Life is Colorful"
    bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht
    alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783846/image_5010931_37554574.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/govee-tv-hintergrundbeleuchtung-3-pro-branchenweit-erstes-hdr-tri
    ple-kamera-system-fur-heimkino-atmosphare-302569249.html

    Pressekontakt:

    pr@corp.govee.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162324/6127063
    OTS: GOVEE MOMENTS LIMITED




    Verfasst von news aktuell
