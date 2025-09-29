vereinfachtes, fokussiertes und offenes NAS-Betriebssystem für Privathaushalte, KMUs und Tech-Enthusiasten

ZimaOS 1.5 wurde mit dem Feedback von fast 43.000 Community-Mitgliedern entwickelt und löst die Komplexität herkömmlicher NAS-Systeme, indem es verteilte Laufwerke, Konten und Schnittstellen unter einer einheitlichen Designsprache vereint. Die Ende 2023 als Beta-Version eingeführte Software hat bereits mehr als eine Million Downloads verzeichnet, was das starke weltweite Interesse an vereinfachten und effektiven NAS-Lösungen widerspiegelt.

SHANGHAI, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- IceWhale Technology, das Team hinter CasaOS und Zima-Hardware (ZimaBoard, ZimaBlade, ZimaCube), kündigte heute ZimaOS 1.5 an, die neueste Version seines NAS-Betriebssystems. Basierend auf den Prinzipien Simplified, Focused und Open bietet ZimaOS 1.5 eine intuitive, effiziente und flexible Datenmanagement-Plattform für Haushalte, kleine bis mittlere Unternehmen und Technikbegeisterte weltweit.

Wesentliche Merkmale:

Simplified: Vereinfacht – Intuitive Speicherverwaltung: Das Einrichten von RAID ist so einfach wie das Einsetzen von Laufwerken und das Klicken durch ein paar Schritte –dennoch können Benutzer auch auf detaillierte Konfigurationen zugreifen. Der optimierte Dateimanager verbessert die Übertragungsgeschwindigkeit, die Vorschau und die Handhabung von Dokumenten und Videos erheblich. ZimaOS integriert alle Speichermedien – lokale Laufwerke, LAN-Freigaben und Cloud-Dienste wie Google Drive oder Dropbox – und unterstützt die automatische Migration zwischen den Diensten, wodurch manuelle Vorgänge vermieden werden.

ZimaOS vereinheitlicht über Geräte und Clouds verstreute Daten ohne unnötige Komplexität. Die Zima Client Mobile App (iOS & Android) ermöglicht einen sicheren Punkt-zu-Punkt-Zugriff von jedem Gerät aus und gewährleistet eine nahtlose Fernverwaltung unter Windows, macOS, Android und iOS. Offen: Open – Choice and Community-Driven Innovation: ZimaOS unterstützt alle x86-64-Hardware, von benutzerdefinierten Servern bis hin zu Zima-Geräten oder Mini-PCs, und beinhaltet GPU/iSCSI-Kartenunterstützung durch laufende Treiber-Updates. Gemäß der Open-Source-Philosophie von CasaOS wird jede Version iterativ mit dem Feedback der Community verbessert, das über Discord, Foren und YouTube/X/FaceBook gesammelt wird. Das von der Community aufgebaute App Center beherbergt über 800 Docker-Anwendungen (Medienserver, Spieleserver, Smart-Home-Tools, Netzwerkdienstprogramme und private Wissensdatenbanken) und wächst weiter.

Vertraulich und sicher „by Design"

In seinem Kern ist NAS ein vertraulicher, sicherer digitaler Raum. ZimaOS gewährleistet die Kontosouveränität, indem es die Identität vollständig lokal generiert, ohne dass E-Mail oder Telefonnummern erforderlich sind, und ermöglicht so einen vollständigen Offline-Betrieb. Ab Version 0.1 widersetzt sich ZimaOS Tracking und Analyse. Sie lässt sich nahtlos in das tägliche Leben, persönliche Erinnerungen, kreative Projekte und Smart-Home-Einrichtungen integrieren und schützt Ihre Daten und Ihre Privatsphäre bei jedem Schritt.

In der heutigen KI- und datengesteuerten Welt bietet ZimaOS 1.5 einen völlig anderen Ansatz als die Cloud-Computing-Giganten: Ihr Gerät, Ihre Rechte. Es ermöglicht privaten NAS-Nutzerinnen und Nutzern eine effiziente und sichere Verwaltung ihrer Daten und verwandelt das NAS in ein neues Zentrum für Zusammenarbeit, Kreativität und Erkundung.

Probieren Sie ZimaOS 1.5 jetzt aus: https://bit.ly/427mTaP

ZimaOS 1.5 Video ansehen : https://bit.ly/46r29xb

