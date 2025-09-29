JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich desangekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuenUnternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeitverschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb ZainEbrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 17,58EUR auf Tradegate (29. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14,00

Kursziel alt: 14,00

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



