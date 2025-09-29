    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des
    angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"
    belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen
    Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit
    verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain
    Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
    Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
    afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 17,58EUR auf Tradegate (29. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Zain Ebrahim
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 14,00
    Kursziel alt: 14,00
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
