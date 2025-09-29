    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    TREECYCLE erhält erneut grünes Licht

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Impact-Investment wächst weiter / Der Kreislauf für Mensch, Natur und Rendite (FOTO)

    Hünenberg, Zug, Schweiz (ots) - Die Schweizer TREECYCLE AG, ein
    Tochterunternehmen der Global TREE Project AG, hat einen entscheidenden
    Meilenstein erreicht: Der Wertpapierprospekt ihres nachhaltigen Anlageprodukts
    wurde von der Finanzaufsicht Liechtenstein erneut gebilligt. Zudem erfolgte eine
    Notifizierung in Deutschland und Österreich sowie eine Vertriebsgenehmigung in
    der Schweiz. Damit zählt das Aufforstungsprojekt TREECYCLE zu den wenigen
    offiziell mit einem Wertpapierprospekt ausgestatteten, nachhaltigen
    Anlageprodukten in Europa - ein Indikator für die zunehmende Bedeutung grüner
    Investments auf den Finanzmärkten.

    Die TREECYCLE AG mit Sitz im Kanton Zug verfolgt eine klare Mission:
    Aufforstung, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg miteinander zu verbinden.
    Mit dem TREECYCLE-Projekt revitalisiert das Unternehmen in Paraguay ausgelaugte
    Flächen durch die Bepflanzung mit schnell wachsenden Bäumen, die bis zu 5-7
    Meter pro Jahr erreichen. Diese wandeln CO2 in Sauerstoff um, liefern Holz für
    den Weltmarkt und tragen gleichzeitig zum Schutz bestehender Regenwälder bei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    271,44€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    237,22€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TREE mit nachhaltiger Sicherheit

    Zur Finanzierung hat TREECYCLE das Wertpapier TREE entwickelt. Die
    Gewinnbeteiligungsanleihe mit neu gebilligtem Wertpapierprospekt erfüllt höchste
    Transparenz- und Compliance-Standards. TREECYCLE zählt zu den ersten Unternehmen
    weltweit, welches ein blockchainbasiertes Real World Asset entwickelt, das mit
    Holz rückgedeckt ist - einem seit Jahrhunderten bewährten Sachwert für
    Vermögenssicherung und Altersvorsorge. TREE verbindet damit die Stabilität
    klassischer Kapitalmärkte mit den Chancen der Blockchain-Ökonomie.
    Investor:innen erhalten ein nachhaltiges Investment mit regulatorischer
    Sicherheit - eine Seltenheit in einem Markt, der von unregulierten Angeboten
    geprägt ist. Auch Tech-Giganten wie Microsoft und Apple setzen auf Wälder durch
    Aufforstungsprojekte oder Investitionen in Holz.

    Biologischer Zinseszins

    Der TreeCycle of Life® basiert auf einem fortlaufenden Ernte- und
    Reinvestitionszyklus: Ein Teil der Gewinne wird regelmässig ausgeschüttet, ein
    weiterer Teil fliesst in neue Aufforstungen, so entsteht ein "biologischer
    Zinseszins", der sowohl wachsende Renditen als auch steigende ökologische
    Wirkung erzeugt. 10 % der Gewinne fliessen in die Renaturierung des Urwalds. In
    verschiedenen Projekten des Management-Teams wurden bereits über 4'000 Hektar
    erfolgreich aufgeforstet, darunter auch das grösste Naturlogo der Welt mit mehr
    als 105'000 gepflanzten Hartholzbäumen. Das lebendige 3D-Kunstwerk ist über
    Google Earth sichtbar und wurde im November 2023 ins Guinness-Buch der Rekorde
    aufgenommen.

    Wirkung zum Anfassen

    Das TREECYCLE-Projekt unterscheidet sich von abstrakten Finanzprodukten durch
    seine direkte Erlebbarkeit: Investor:innen können die Aufforstungsflächen in
    Paraguay besuchen, die am schnellsten wachsenden Hartholzbäume der Welt sehen
    und die sozialen Projekte vor Ort kennenlernen. "Mit dem TreeCycle of Life®
    machen wir Nachhaltigkeit greifbar: Jede Investition pflanzt Bäume, schützt den
    Regenwald und schafft zugleich finanzielle Werte", sagt Jörg Schäfer, Gründer
    und CEO der Global TREE Project AG und des Tochterunternehmens TREECYCLE AG.

    Pressekontakt:

    Jannina Stüben, Ferris Bühler Communications GmbH, +41 56 206 66 03,
    jannina@ferrisbuehler.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181054/6127070
    OTS: TREECYCLE AG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    TREECYCLE erhält erneut grünes Licht Impact-Investment wächst weiter / Der Kreislauf für Mensch, Natur und Rendite (FOTO) Die Schweizer TREECYCLE AG, ein Tochterunternehmen der Global TREE Project AG, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Der Wertpapierprospekt ihres nachhaltigen Anlageprodukts wurde von der Finanzaufsicht Liechtenstein erneut gebilligt. Zudem …