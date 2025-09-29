TREECYCLE erhält erneut grünes Licht
Impact-Investment wächst weiter / Der Kreislauf für Mensch, Natur und Rendite (FOTO)
Hünenberg, Zug, Schweiz (ots) - Die Schweizer TREECYCLE AG, ein
Tochterunternehmen der Global TREE Project AG, hat einen entscheidenden
Meilenstein erreicht: Der Wertpapierprospekt ihres nachhaltigen Anlageprodukts
wurde von der Finanzaufsicht Liechtenstein erneut gebilligt. Zudem erfolgte eine
Notifizierung in Deutschland und Österreich sowie eine Vertriebsgenehmigung in
der Schweiz. Damit zählt das Aufforstungsprojekt TREECYCLE zu den wenigen
offiziell mit einem Wertpapierprospekt ausgestatteten, nachhaltigen
Anlageprodukten in Europa - ein Indikator für die zunehmende Bedeutung grüner
Investments auf den Finanzmärkten.
Die TREECYCLE AG mit Sitz im Kanton Zug verfolgt eine klare Mission:
Aufforstung, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg miteinander zu verbinden.
Mit dem TREECYCLE-Projekt revitalisiert das Unternehmen in Paraguay ausgelaugte
Flächen durch die Bepflanzung mit schnell wachsenden Bäumen, die bis zu 5-7
Meter pro Jahr erreichen. Diese wandeln CO2 in Sauerstoff um, liefern Holz für
den Weltmarkt und tragen gleichzeitig zum Schutz bestehender Regenwälder bei.
TREE mit nachhaltiger Sicherheit
Zur Finanzierung hat TREECYCLE das Wertpapier TREE entwickelt. Die
Gewinnbeteiligungsanleihe mit neu gebilligtem Wertpapierprospekt erfüllt höchste
Transparenz- und Compliance-Standards. TREECYCLE zählt zu den ersten Unternehmen
weltweit, welches ein blockchainbasiertes Real World Asset entwickelt, das mit
Holz rückgedeckt ist - einem seit Jahrhunderten bewährten Sachwert für
Vermögenssicherung und Altersvorsorge. TREE verbindet damit die Stabilität
klassischer Kapitalmärkte mit den Chancen der Blockchain-Ökonomie.
Investor:innen erhalten ein nachhaltiges Investment mit regulatorischer
Sicherheit - eine Seltenheit in einem Markt, der von unregulierten Angeboten
geprägt ist. Auch Tech-Giganten wie Microsoft und Apple setzen auf Wälder durch
Aufforstungsprojekte oder Investitionen in Holz.
Biologischer Zinseszins
Der TreeCycle of Life® basiert auf einem fortlaufenden Ernte- und
Reinvestitionszyklus: Ein Teil der Gewinne wird regelmässig ausgeschüttet, ein
weiterer Teil fliesst in neue Aufforstungen, so entsteht ein "biologischer
Zinseszins", der sowohl wachsende Renditen als auch steigende ökologische
Wirkung erzeugt. 10 % der Gewinne fliessen in die Renaturierung des Urwalds. In
verschiedenen Projekten des Management-Teams wurden bereits über 4'000 Hektar
erfolgreich aufgeforstet, darunter auch das grösste Naturlogo der Welt mit mehr
als 105'000 gepflanzten Hartholzbäumen. Das lebendige 3D-Kunstwerk ist über
Google Earth sichtbar und wurde im November 2023 ins Guinness-Buch der Rekorde
aufgenommen.
Wirkung zum Anfassen
Das TREECYCLE-Projekt unterscheidet sich von abstrakten Finanzprodukten durch
seine direkte Erlebbarkeit: Investor:innen können die Aufforstungsflächen in
Paraguay besuchen, die am schnellsten wachsenden Hartholzbäume der Welt sehen
und die sozialen Projekte vor Ort kennenlernen. "Mit dem TreeCycle of Life®
machen wir Nachhaltigkeit greifbar: Jede Investition pflanzt Bäume, schützt den
Regenwald und schafft zugleich finanzielle Werte", sagt Jörg Schäfer, Gründer
und CEO der Global TREE Project AG und des Tochterunternehmens TREECYCLE AG.
